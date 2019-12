PUBLICIDAD PUBLICIDAD

Por José Luis Pittamiglio – Edil Departamental Partido Socialista (FA)

Los audios de Moreira que están en la Justicia, han logrado remover muchas cosas y poner sobre la mesa varios temas de discusión. Junto con algunos compañeros hemos intentado en las últimas semanas, no caer en la trampa fácil y farandulesca de reducir toda la cuestión a una oferta de sexo por pasantías. Porque quienes creen que ese es el fondo del asunto, en realidad no tienen idea de la dimensión que tiene el uso abusivo del poder en la Intendencia de Colonia.

Yo no sé (y en realidad no me interesa demasiado) si lo que se escucha en los audios es real o está editado; ni tampoco lo que se dice en los otros cuatro audios que está estudiando la Fiscal y que nunca se hicieron públicos. Todo eso responde a un tema puntual que la Fiscal resolverá y lo que la Justicia resuelva no va a cambiar el fondo del asunto. Durante los diez años de la administración Zimmer y durante los diez años anteriores de Moreira en la Intendencia, se ofrecen cargos, chapas y bloques, contratos de camiones y compras varias, todo a cambio de votos. Hace más de veinte años que esto ocurre.

La supuesta propuesta de cambiar sexo por una pasantía, es solo una perlita más de un larguísimo collar de abusos que han ocurrido durante los últimos 24 años. En 2018 ingresaron a la Intendencia de Colonia 110 funcionarios. De ellos, hubo 83 que entraron por designación directa, es decir: a dedo. Esto significa que algo más del 75% de los funcionarios que ingresaron, lo hicieron a dedo, por una designación directa que no se justifica. Yo entiendo que un intendente tiene que designar directamente a su secretario personal o al director de Hacienda. Obviamente que esos son cargos políticos y que tienen que ser ocupados por personas de confianza del Intendente. Pero no parece sensato que para manejar una retroexcavadora se necesite alguien de confianza política; tampoco parece sensato que la funcionaria que atiende el teléfono y pasa las llamadas en alguna de las direcciones de la Intendencia, necesite ser de confianza política de Moreira.

Sin embargo eso es lo que ocurrió el año pasado y lo mismo que viene ocurriendo en los últimos 24 años: las tres cuartas partes de los funcionarios son puestos a dedo y siempre son votantes del Partido Nacional. Los mismos que te atienden del otro lado del mostrador cuando vas a hacer un trámite, son los que ves colgando pasacalles o repartiendo listas en las campañas electorales. Eso se llama CLIENTELISMO, no tiene otro nombre. Y esos sueldos los pagamos todos.

De los 110 funcionarios que ingresaron, solamente 12 lo hicieron dando un concurso de oposición y méritos. Solo 12 en 110, una cifra vergonzosa. En los años de gobierno del Frente, si algún funcionario entraba a la Administración Pública sin haber dado concurso, los legisladores del P.Nacional ponían el grito en el cielo y se rasgaban las vestiduras hablando de transparencia y de ética. Y resulta que en la Intendencia de Colonia (y en general, en todas las intendencias blancas), los que ingresan por concurso andan en torno al 10%. Tendrían que ingresar al menos el 80% por concurso.

Esta es la gente que nos va a gobernar en los próximos cinco años. Agarrate Catalina.