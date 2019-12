Las fiestas es un momento significativo para que los políticos envíen mensajes, antes invertían en una imprenta y enviaban tarjetas, ahora lo hacen con un sistema más ahorrativo, publicando mensajes virtuales que incluye algunos animaciones con árbolitos navideños y Papa Noél incluido.

¿Qué dijeron en las redes nuestros diputados? Aquí lo publicamos:

Reisch: Pocos cohetes se explica por falta de dinero

Nibia Reisch (Partido Colorado) hizo un diagnóstico de situación y se sumó a una antigua costumbre muy uruguaya que es medir la cantidad de cohetes que se escuchan con la situación económica reinante. Muchos cohetes: bonanza economía y alegría, pocos cohetes: crisis; dice este curioso sistema de medición sin rigor científico pero que es parte natural del folclore nacional ¿quien no lo hace?.

En esa línea Reisch que va por otro mandato, publicó esta reflexión “Muy poca pirotecnia en la previa de Navidad. Creo que se debe a dos factores. Campaña de concientizacion sobre el perjuicio que ocasiona para personas autistas y animales.

Y también a qué se nota menos dinero circulando.

Diputado Nicolás Viera (FA) apuntó a una reflexión cristiana y señaló su formación en la Iglesia Evangélica escribiendo “soy admirador del evangelio”.

“La llegada de Navidad me hace reflexionar sobre muchas cuestiones de índole personal, colectivo, de creencias y no creencias,” escribió Viera.

“Cierto es que la formación cristiana ha tenido mucho que ver en todo esto.

Mi niñez transcurrió entre la familia, la escuela y la iglesia Evangélica como agentes socializadores que formaron mi personalidad y una plataforma básica de creencias, valores y sentires.

En pocas horas celebraremos un nacimiento, el de Jesús, el revolucionario, que tuvo como principal tarea pacificar, sembrar esperanza, conducir a un pueblo, liberarlo de la opresión, buscar justicia y equidad.

El legado de ese hombre que transformó el mundo cristiano con su herencia de valores y su ejemplo, llega a nuestros días con los mismos cometidos y las mismas necesidades.

Hacer el bien, ser justos, ver el mundo con optimismo, ser empáticos, amar, reír, llorar pero sobre todo ser felices, son también necesidades del mundo real.

Soy admirador del evangelio, de la palabra dada, sin intérpretes, con conciencia de clase, seguidor de lo que creo y defensor de las causas que sé, son justas.

A más de dos mil años, aquel hombre carnal ya no existe, su herencia espiritual y legado de ideas permanecen por necesidad, más allá de los credos.

Celebremos el nacimiento de nosotros mismos, con el necesario optimismo esperanzador que requiere nuestro tiempo,” finalizó.

Mario Colman (PN) apuntó a mensaje animalista

Colman se mostró en Radio Carmelo donde concurrió a realizar un resumen del año 2019. En su página oficial de la 904 apuntó a la pirotecnia y los animales

“En estas fiestas seamos solidarios con las personas y mascotas que sufren por los ruidos, no usemos pirotecnia “, publicó.

En Twitter

En twitter únicamente el diputado electo Nicolas Viera (FA) participó, el resto tienen sus cuentas inactivas desde hace unos días.

Aquí Nicolas Viera le respondió a un tuit del colorado Ernesto Talvi que escribió: “En Navidad, fiesta universal del cristianismo, cabemos todos. Porque Jesús predicó precisamente un amor universal, sin distinciones. Si acaso con una preferencia hacia aquellos que el mundo descarta por ser física y espiritualmente diferentes.Juan Arias

¡Feliz Navidad! Para todos”

Viera mostró coincidencia con ese mensaje y respondió: “Coincido con Talvi aunque creo que al razonamiento le falta decir que el mundo también descarta a los pobres, a los socialmente “desiguales” , a los que menos tienen, a los inmigrantes y un gigantesco etcétera.”