La generalidad fue una participación referencial de saludos en las fiestas o una mirada más íntima al interior de las familias de los políticos. Seguramente este último dato se da a partir de la intensa campaña que vienen de realizar lo que sin dudas aleja a los candidatos de la familia, por el trabajo en territorio. Es una forma de rendir homenaje a quienes lo sostienen emocionalmente y cumplen un rol fundamental, nos dijo una fuente política con experiencia.

Los mensajes apuntaron a consolidar una imagen de trabajo de cara al 2020, hubo algunos que no participaron, seguramente descansando por estos días de un año intenso en lo electoral como fue el 2019.

Nadie aprovechó este momento emocional de la sociedad para enviar un mensaje más elaborado, por ejemplo un streaming, por citar una modalidad de comunicación bastante utilizada. O elaborar un spot publicitario con un mensaje y una estrategia de difusión en redes. Todo fue muy tranquilo.

La Alcaldesa Alicia Espíndola (Partido Nacional) publicó en su cuenta de Facebook una foto con su pareja en Piriapolis de unos años atrás y reflexionó: “Más jóvenes. Más en línea. Casi 4 décadas .juntos a la par .con la esperanza de mirar siempre en positivo .de flias humildes .muy trabajadoras .nos tocó salir a trabajar desde muy chicos .pero no nos quejamos .tenemos salud .un techo .trabajo. solo ser agradecidos a Dios y a nuestros seres queridos.”

Ricardo Planchón (Partido Nacional) pidió comenzar el 2020 con optimismo. Hizo una alusión a todas las familias que en 2019 perdieron a un ser querido y les envió “mucha fuerza y cariño” para sobreponerse.

Luego vino el punch político y señaló “en este año 2019 de elecciones en donde dirigentes políticos que aparecieron 2 meses antes de una elección y que ni el apellido pueden conocer los vecinos del departamento de Colonia entiendan que desde el insulto y el agravio no se saca nada bueno . Solo con propuestas y con ideas y trabajando para las nuevas generaciones se aportan cosas positivas , en ese camino me encontrarán en mi caso“, destacó Planchón.

El reciente diputado electo Mario Colman (Partido Nacional) publicó un saludo de felices fiestas pidiendo a los ciudadanos comprensión con la problemática de la pirotecnia y personas y animales que sufren de ella, “seamos solidarios con las personas y mascotas que sufren con los ruidos. No usemos pirotecnia”, publicó

La Diputada Nibia Reisch (Partido Colorado), se tomó unas vacaciones en las redes sociales. pero el 19 de diciembre envió un saludo agradeciendo el apoyo recibido en las últimas elecciones.

El diputado Nicolas Viera (Frente Amplio) pidió en su mensaje “...sustituir odios por amores, para cambiar el malhumor por la buena onda y para que miremos el futuro con esperanza y optimismo.”

El diputado electo dijo que “levantaré la copa por un nuevo amanecer, por una nueva oportunidad de vida, por todos y por todas pensando, seguramente, en las sillas vacías de mi mesa, en las mujeres muertas por la violencia machista, en los gurises que aún le falta todo y en los desprotegidos,” concluyó deseando un buen 2020.

La actual diputada Mercedes Santalla (Frente Amplio), que ya había decidido no reiterar su mandato parlamentario publicó “que el 2020 nos encuentre enredados en un abrazo , con mas compromiso y con mas Unidad para todos /as. A no bajar los brazos !!”

La Alcaldesa María de Lima prefirió subir fotos familiares a las que dio sentido con una frase “comenzamos a caminar el 2020, hagamoslo juntos sumando esfuerzo para lograr que sea un Año con oportunidades para todos.”

El candidato para las municipales por el Frente Amplio Dr. Jorge Mota, realizó el 31 de diciembre un par de publicaciones en su cuenta de Facebook destacándose una que incluye una foto del escritor Eduardo Galeano, allí Mota reflexiona: “Un complejo año que se presenta desafiante y exige unidad, creatividad y sentimiento. Un nuevo año….un argumento más, una nueva oportunidad para…cambiar todo lo que nubla, todo lo que frena, todo lo que cansa, todo lo que aburre, todo lo que daña, todo lo que duele…para ponerle manos, y pies a los sueños y pintar el mundo de colores,” finaliza.

A su vez el actual diputado Edmundo Roselli (Partido Nacional) compartió ayer una publicación del 31 de diciembre de 2014 realizada en su cuenta de Facebook, hace cinco años donde escribía: “En un año muy especial de sentimientos encontrados de alegría y dolor, feliz y próspero año nuevo.”