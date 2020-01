PUBLICIDAD PUBLICIDAD

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

Se presentaron hoy jueves 9, en el Salón de Actos del Palacio de Gobierno Departamental, los cuerpos técnicos y la indumentaria de las Selecciones absoluta y Sub 17 que participarán en el Campeonato de Fútbol del Interior de Selecciones, que comienza el próximo sábado 11.

Se contó con la presencia del Intendente (i) Napoleón Gardiol, el Director de Deportes Hugo Sosa, el representante de la organización, Señor Mario Olmedo y el Técnico de la Selección absoluta Gastón Mignone.

El Director de Deportes brindó la bienvenida, Olmedo explicó sobre el trabajo realizado y agradeció a la Intendencia por el apoyo, Gastón Mignone detalló como viene trabajando el plantel y destacó la predisposición de los jugadores y mencionó que ya desde el próximo sábado saldrán en el primer partido de visitante a buscar el triunfo.

Napoleón Gardiol cerró la oratoria brindando un mensaje de optimismo de parte del Intendente Moreira y destacó el querer ganar, pero llamó a no olvidar que se está hablando de un deporte y hay muchas más cosas para destacar, dijo.

A cargo del plantel Sub 17 estará Danilo Dibot, quien no pudo estar presente.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

Cabe recordar que la organización del plantel mayor está a cargo del Club Nacional de Nueva Helvecia y la Sub 17 de la Liga de Fútbol de Cardona.