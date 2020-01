PUBLICIDAD PUBLICIDAD

El director de la Oficina Nacional de Servicio Civil, Alberto Scavarelli, aclaró que no han habido designaciones recientes de funcionarios públicos. Detalló que los funcionarios que culminaron o están por culminar el período de 15 meses que exige el régimen de provisoriato aprobado por el Poder Legislativo fueron seleccionados hace por lo menos dos años.

Scavarelli fue consultado por los comunicadores del portal de Presidencia y dijo que existe un error de interpretación al suponer que en el año previo a las elecciones nacionales pueden realizarse ingresos de funcionarios públicos. Explicó que en caso de que hayan habido llamados, estos responden a un proceso previo al período mencionado que determinó la existencia de una vacante o la necesidad de crear un nuevo cargo.

“No hay designaciones de último momento porque por ley no puede ingresar nadie en el último año y tampoco se trata de utilizar la forma de provisoriato ni de transformar a un pasante o becario en un funcionario público”, subrayó.

En este sentido, aclaró que cuando se produce una vacante en un organismo este se lo comunica a la ONSC quien se encarga de realizar el llamado público a través de Uruguay Concursa. Una vez realizada la selección entre los postulantes el individuo comienza a trabajar en régimen de provisoriato durante 15 meses, período en el cual es evaluado su desempeño.

Una vez finalizado ese período, la persona solo es presupuestada si se desempeñó según lo esperado por el tribunal. En caso de que haya un cambio de autoridad y considere innecesaria esa vacante o se decida privatizar la tarea, por ejemplo, el funcionario es declarado “excedente” y se da aviso a la ONSC para que lo redistribuya en otros organismos donde sea útil su perfil.

A modo de conclusión, Scavarelli aseguró que “no puede afirmarse que hayan designaciones recientes, lo que sí puede decirse es que hay gente que atravesó el proceso de los 15 meses y está esperando su designación que proviene de un proceso que se inició hace por lo menos dos años”.

“Queremos rectificar este error porque puede generar expectativas inciertas, frustraciones innecesarias y desprestigios inmerecidos”, dijo y reiteró que no hay funcionarios públicos de carrera que no hayan pasado por los procedimientos mencionados.

También resaltó la transparencia indiscutida con la que trabaja a Uruguay Concursa e invitó a tener en cuenta que la ONSC es el órgano transversal más poderoso de la región en cuanto a información sistematizada y al análisis del laboratorio de función pública que existe.

“Para tranquilidad de todos debe quedar claro que no hay designaciones recientes, que no se trata de crear funcionarios de carrera con discrecionalidad porque esa discrecionalidad no existe”, concluyó.