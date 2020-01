Este sábado la diputada Mercedes Santalla reflexionó sobre su actitud política, analizó algunos cuestionamientos surgidos a la interna del Frente Amplio.

También mencionó su talante de persona de dialogo y puso como ejemplo la comunicación fluida con la Intendencia de Colonia que logró, actitud dijo que nunca se reflejó ni vio en su propia fuerza política que nunca lo ha logrado en años.

Santalla explicó los motivos por los que no se presentará en las municipales como Concejal, y mencionó que apoyará a Daniel Gonnet.

Señaló además tener diferencias sustanciales con el MPP de Colonia pero que seguirá siendo frenteamplista.

Palabras de Mercedes Santalla

“Hoy siento la necesidad de aclarar algunos rumores que se están diciendo sobre mi situación política. Como la vida me enseñó a ser agradecida, hoy debo comunicarle a los votantes del dpto de Colonia que apostaron en mi y en el proyecto político de un Movimiento, como lo es el Espacio 609. MPP con 14. 691 votantes , no es poco, pero también están todos los ciudadanos que no me votaron pero que saben y reconocen que soy una de sus representantes Nacionales en el Dpto.

El 15 de febrero culmino una etapa dentro de un proceso en nuestra historia como Legisladora. Sin un titulo universitario como me lo reclamó un militante frenteamplista parece que molesta ver a los trabajadores en una banca. Con satisfacción represento al Frente Amplio mi partido y el sector que me propuso ,

Pero mi titulo es el de trabajar, y comprometerme con la causa, por la gente por una sociedad mas justa. Fui obrera y con mucho orgullo lo grito a los 4 vientos , por eso mi lucha fue constante por las fuentes de trabajo en todo el dpto. Del diálogo con los Sindicatos herramienta fundamental de los trabajadores. Dialogo con la Intendencia de Colonia. Al cual he sido criticada pero ni la fuerza política por años pudo realizarlo el de sentarse a conversar por el departamento.

Después llegan los momentos electorales , y el diálogo tiene que existir.

A veces proyectamos , proponemos aspiramos ( porque en política se tienen aspiraciones) mi futuro iba a ser la candidatura al Municipio de Juan Lacaze. Con un buen equipo de compañeros/as.

A veces tenemos que tomar decisiones descartando la política. Por problemas de salud mis médicos me aconsejan retirarme por una mejor calidad de vida y con cuidados que los estoy cumpliendo . No fue fácil decidirlo y que muchos lo entendieran. Pero hay flia, afectos y compañerismo no de todos pero los que están son de fierro. Hoy nuestra agrupación propone a Daniel Gonnet un compañero ya con experiencia en Municipio. Se esta conversando con otros sectores y con muy buena disponibilidad para llegar a tener un nuevo Municipio en nuestra ciudad.

Referente a mi alejamiento del MPP, esa decisión la estoy viendo y procesando, no es problema con lo local , es con lo departamental. Hay situaciones que no coincido y por el bien de mi salud doy un paso al costado.

Frenteamplista siempre !!!!!

Por eso quiero aclarar que no me estoy retirando estoy llegando para acompañar a nuestro candidato Daniel Gonnet que estamos trabajando para conformar un buen equipo con demás compañeros. Soy una convencida que los lugares se deben ir renovando cosa que algunos no lo entienden,” concluyó.

Repercusiones políticas

Las repercusiones políticas no tardaron en llegar. Diversos referentes del Frente Amplio que leyeron su escrito asi respondieron:

Enrique Pintado: Arriba compañera no importa lo que digan importa actuar guiados por las convicciones y practicando con nuestras actitudes que de verdad primero el país después el Frente el sector y por último nuestras aspiraciones. Seguí sintiendo el orgullo de venir de abajo lo que no nos impide aprender siempre. Abrazo y a la orden.

Ivonne Passada: Querida Mercedes Santalla, para mi Merce, una Compa excepcional como muchas, recuerdo mis primeras salidas en el 2005 charlando y mano a mano con los trabajadores de la zona, dando pelea por tanta cosa perdida de gobiernos blanqui y colorados. Te acordas los tallarines en la casa de la vieja Marta, la conversa era a puertas abiertas con todos. Aprendi mucho, esos días.

Hoy al igual que tu abrazo la bandera que nos cubre a todos, la colcha de retazos para algunos, pero que nos da el calor necesario para que nadie sea más que nadie.

Siempre hay un tiempo que debemos darnos para mirar el horizonte y descubrir como caminamos para acercarnos a el. Es tiempo de esperanzas, pero más aun es tiempo para abrazar causas, y al igual que tú, siento que mi mayor responsabilidad será aportar al Frente Amplio, a las bases, a las organizaciones sociales, a querernos un poco más, porque en definitiva la vida es para darla, y siempre hay una mano amiga. Arriba Merce!!! el título del trille no sale de la Academia, te lo da la gente. ❤😍✊

Edmundo Roselli: Felicitaciones amiga a no Aflojar.

José Manuel Arenas Díaz YO VI EL TÍTULO! 🤣 Te acordás de eso? Así te quiero ver, con la sonrisa ancha, como Víctor Jara recuerda a Amanda. Nunca importa el lugar. Lo importante es ser feliz. Y estar tranquilo con uno mismo.

Abraham Rebori : Un fuerte abrazo !! Y un agradecimiento por todo lo que distes como diputada y como Compañera !!!! El deseo también de que tu salud esté muy bien …