Finalmente quedó integrado el Comité Ejecutivo Departamental del Partido Colorado, fueron escrutados 83 votos, quedando integrado por 15 miembros titulares y 15 suplentes. La integración del ejecutivo colorado quedó conformado de la siguiente manera:
HOJA 1
Titulares y suplentes:
NIBIA REISCH / EMILIO FERNÁNDEZ
GABRIEL GABBIANI / TERESITA GOZZI
NESTOR DAVILA / ETHEL DÍAZ
RICARDO MONTENEGRO / MARLENE MUSSELLI
SILVIA SARTI / EDGARD TRAVERS
CARLOS FODERE / MABEL COLLAZO
DANIEL PALOMARES / JOVITA COURDIN
INÉS GARCÍA / JOSÉ DAVILA
RICARDO MUTTES / NORMA CHA
BEATRIZ VINCON / HÉCTOR FODERE
HOJA 6
TITULARES: y SUPLENTES
ARIEL BATISTE / MARTA COUGET
HOJA 7
TITULARES y SUPLENTES:
GERARDO DAVEREDE / VERÓNICA RUIZ
HUGO FERNÁNDEZ / HERNÁN TAJES
HOJA 8
TITULARES y SUPLENTES
GABRIELA AZADIÁN / ROQUE BAUDEAN
CLAUDIA QUIROGA / ISABEL SÁNCHEZ
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