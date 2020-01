PUBLICIDAD PUBLICIDAD

Comenzó la vendimia y uno de los referentes del sector, Marcelo Irurtia, de Bodega Familia Irurtia envió fotos a través de las redes sociales y reflexionó, “para los viticultores, llegar al momento de la cosecha con un buen producto es un momento sublime. Es imposible no recordar lo que paso en el año y lo que quizás pudo pasar, aquella helada que casi quema los brotes, esa granizada que se llevo parte de la cosecha, hormigas, temporales, hongos, etc, etc. A veces quizás somos pesados en nuestro orgullo viticola, pero como a veces decimos: no es solo lo que hacemos sino también que somos. Están preciosas las uvas este año, mas allá de un granizo que bajo bastante los kilos en buena parte de los viñedos de Carmelo. Por muy buenos vinos 2020! salud,” concluyó Irurtia.