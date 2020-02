PUBLICIDAD PUBLICIDAD

Ayer el grupo político del Dr. Jorge Mota argumentó que tanto Alejandro Nario como Laura Saravia tienen los requisitos constitucionales para integrar las lista.

Es que se conoció que la Corte Electoral estudiaba estos dos casos, el primero porque Nario vota en otro departamento a pesar de tener residencia en Colonia Valdense. A su vez la situación de Saravia apunta a que es menor de 30 años y no podría asumir al cargo de Intendente, si se diera esa posibilidad.

Lo que responde el grupo de Mota es que Nario “tiene domicilio constituido en el departamento de Colonia y documentos probatorios de ello, por lo que la exigencia de la Constitución de que el/la suplente tenga residencia en e departamento por el que es candidato, se cumple.”

Sin embargo reconocen que el actual Director Nacional de Medio Ambiente e Ingeniero Químico no tiene credencial cívica en el departamento donde es candidato, en ese sentido señalan que esa situación “no determina residencia”, argumentando que “muchos ciudadanos viajan a votar a un departamento en el que no viven, pero donde tienen su credencial.

En el tema de la edad, que involucra a la candidata Laura Saravia, aseguran que pueden postularse a Intendente teniendo menos edad, sí admiten que no podría asumir.Desde el grupo de Mota aclaran que el requisito de la edad se exige para asumir en el cargo de Intendente y no para ser candidato. Según manifestaron en un comunicado la Corte Electoral no controla la edad de quienes se candidatean. También aclararon que los nombres propuestos por Jorge Mota fueron evaluados previamente “con responsabilidad, compromiso y conocimiento de los requisitos de la Constitución.”