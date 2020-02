PUBLICIDAD PUBLICIDAD

El Municipio de Carmelo afronta un día clave este lunes cuando se conozca si ASSE acepta la Reserva de Cargo de la funcionaria Natali Ortiz, que permitiría su ingreso como Alcaldesa.

La solicitud no habría tenido buena respuesta -a nivel local- en la Dirección del Hospital Artigas, según fuentes muy cercanas a la dirección se conoció extraoficialmente el malestar generado por parte de la Dra. Gladys Torres al enterarse de la presentación de esa solicitud, según trascendió en el programa El Desayuno de RadioLugares, por parte del periodista Miguel Guaraglia.

De todas formas más allá de la situación planteada a nivel Hospital Artigas, lo cual ocasionó tensiones entre las partes, el trámite llegó a la dirección de ASSE quien lo trató y decidió consultar a la Oficina Nacional de Servicio Civil por la solicitud de Reserva de Cargo, para analizar si correspondería en el caso de Natali Ortíz otorgarle el mismo.

El viernes desde la Oficina Nacional de Servicio Civil se informó a la prensa que hasta el momento no había llegado oficialmente ningún expediente solicitando que consideraran esa situación.

Si no hay una respuesta oficial este lunes la situación generada podría derivar en que Natali Ortiz tenga que decidir su futuro entre perder el trabajo en ASSE o tomar la posta como Alcaldesa de Carmelo durante unos meses, hasta las próximas elecciones municipales, señaló una fuente política.

Personas cercanas al círculo próximo de Ortiz aseguran que no tiene planeado dejar ASSE. A su vez las razones por no liberar a la funcionaria a nivel de ASSE son burocraticas y no políticas, incluso se habría mantenido conversaciones con el propio Presidente de ASSE, Marcos Carámbula para agilizar el trámite y permitir el normal traspaso del mando en el tercer nivel de gobierno.

Por tanto si el lunes no hay novedades, la situación se volvería compleja para Natali Ortíz, y volverían los nombres de Suhr o Careac para suceder a Alicia Espíndola.