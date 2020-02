El 17 de enero Natalie Ortiz se comunica oficialmente con ASSE explicando que es funcionaria contratada y consultando que al ser proclamada Alcalde, exisitiría la posibilidad de Reserva de Cargo hasta julio de 2020.

Pide además dado lo acotado de los plazos que su caso sea considerado en forma urgente.

A partir de allí los días que vivió la actual Alcalde en ASSE los calificó de “extraños” e incluso con “serios episodios tensos”, “yo siempre actué con altura, respeto, no entiendo porque todo fue tan tenso, siempre separé lo laboral de lo político y más en la salud, la Directora Gladys Torres poniendo trabas y no sabía a quién consultar.”

“Incluso llegaron a no aceptarme la renuncia argumentando que no era automática“, señaló Ortiz a nuestro medio.

El punto de vista de un asesor legal de ASSE Recursos Humanos

El 23 de enero Ortiz recibe desde ASSE una repuesta de un asesor legal que le sugiere realice la petición con carácter urgente para ser resuelta por el Directorio de ASSE.

Este asesor le informa que “al aceptar el cargo de Alcalde entiendo que estaríamos ante un acto ilegítimo, dada la prohibición dispuesta por el artículo 32 de la Ley 11.923 del 27/03/1953 (acumulación de remuneraciones con cargo a fondos públicos).”

Pero más adelante advierte que “a los efectos de evitar incurrir en esta ilegitimidad la ley prevé para estos casos la posibilidad de que el funcionario deje en suspenso (reserva) el cargo o función contratada (artículo 10 de la Ley 19.272 del 18/09/2014 que remite al artículo 21 de la Ley 17.930 del 19/12/2005).

En tanto se trata del uso de un derecho no puede ser nunca causa de rescisión de contrato.”

Finaliza el asesor de ASSE diciendo que la situación laboral de Ortiz no debería tener efecto alguno sobre la calificación. “Durante ese período no será evaluada y la Jefatura del Servicio deberá dejar consignado en el formulario respectivo que el motivo de la no evaluación fue que Ud. no se encontraba cumpliendo funciones debido a la “reserva de cargo”. En ese caso el contrato (de 18 meses de duración) se prorrogaría en forma automática hasta que cumplan los 18 meses efectivos de labor,” concluye.

El 6 de febrero Natalie Ortiz pide formalmente en ASSE (Expediente 29/036/2/5/2020) que hasta no haya pronunciamiento de la ONSC ante la consulta elevada por su Directorio, DEJAR EN SUSPENSO el Contrato al amparo del Art. 256 de la Ley 18.834 que me vincula con ASSE. “Cabe acotar que dicha solicitud se realiza dado que los Tiempos de Renuncia y Proclamacion por parte de la Corte Electoral ya caduca en el dia Viernes 7 de Febrero y para no incurrir en un acto ilegitimo dispuesto en el Art. 32 de la Ley 11.923,” señala en su carta.

El punto de vista del Hospital Artigas de Carmelo

Supuestamente eso se concedía previa consulta al Hospital Carmelo sobre si la Ausencia de la funcionaria Natalie Ortiz en el Hospital Artigas generaba problemas para la normal atención.

Fue entonces que la Sub Directora Lic. Giselle Sosa, encargada de Dirección por Licencia de la Dra. Glayds Torres, informó que la solicitud era negativa ya que no tenía personal para cubrir su ausencia.

El viernes 7 de febrero le informan a Ortiz que elevan la consulta a la Gerencia General de ASSE, para conocimiento y efectos que estimen pertinentes.

Pero ya era tarde, el lunes debió presentar la renuncia y Natalie Ortiz asumía como Alcalde esa misma tarde.