Por Elio García y Miguel Guaraglia.

El “Black Hunter” era un barco que se dedicaba a la pesca de atún y pez espada, pertenecía a la empresa PCOA propiedad de Miguel Caorsi.

Esta semana Caorsi se comunicó con nuestro medio y participó en la mañana de RadioLugares desde Miami (EEUU) -donde reside- para denunciar que nunca fue notificado que rematarían su barco y que lo van hacer a partir de una reformulación de una Ley que la habrían modificado en octubre 2018 para permitir sin procedimiento judicial el remate,por no pagar la renta anual, lo cual al entender del empresario sería inconstitucional.

El empresario pesquero dijo que intentó hablar con el Director de Hidrografía, a lo cual éste se habría negado a atenderlo, argumentando según su secretaria que el tema estaba en manos de jurídica del MTOP.

Arrestado en Carmelo

Caorsi dijo haber sido detenido en forma ilegal en el Arroyo de las Vacas en 2015, cuando se dirigía al Black Hunter en una moto de agua y un bote, junto a un mecánico, capitán y sereno. “Estuve preso por ir a mi barco en un operativo policial”, denunció.

En cuanto al incidente que ocasionó el choque de los barcos contra el Puente Giratorio el propietario del Black Hunter dijo que “es imposible que se movieran. El Estado debió haber cuidado ese día de tormenta las embarcaciones, es de locos, el desplazamiento fue lento. Yo pregunto ¿qué dicen las amarras?, todo es muy raro…”, advierte.

Un remate a pocos días de irse

El empresario argumenta que el remate no llega en el momento más adecuado para los intereses del país, porque asegura que le van a llover juicios al Estado, atendiendo que son muchas las embarcaciones que van a rematar en las condiciones que expresa. “¿Cuántos días faltan para que cambie el gobierno?, ¿saben que les va costar un juicio? Cuando en el gobierno de Mujica nos sacaron el permiso de pesca, perdieron el juicio, tuvieron que pagar dos millones de dólares. En el 2006 el gremio me llamó y me dijo “vendé los barcos, alquilalos o hundilos”. Exportabamos cinco millones de dólares por año. Eso se terminó, son 75 millones de dólares que en estos quince años de gobierno del Frente Amplio no entraron más al país. Hoy la industria pesquera se la regalamos a países de todo el mundo que vienen a pescar, porque no tenemos capacidad de cuidar”, denunció.

Miguel Caorsi intentará en las próximas horas parar el Remate, de lo contrario le iniciará juicio al Estado. Pero antes procurará hablar con el futuro Ministro Luis Alberto Heber. Lo intentará esta misma tarde.