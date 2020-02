Por Elio García/ Miguel Guaraglia

–A veces molesta ser sincera y decir la verdad -nos dice Mercedes al comienzo de la entrevista.

En tu comunicado mencionas que en el MPP no te participaban de muchas cosas. Es muy fuerte si vamos a la etimología de la sigla, a lo que representa, movimiento de participación popular. ¿Allí no te participaban?

Nosotros conformamos un equipo de diputación con Nicolás Viera y Oscar Amigo en despacho. A veces nos sentíamos muy solos. A veces ediles e integrantes de nuestra fuerza política decían cosas en la prensa que nosotros no sabíamos. La figura del Diputado no se tuvo en cuenta. Capaz que me quedó grande la investidura de Diputada. Sin embargo hoy estoy reconfortada porque si dicen Mercedes Santalla, la gente sabe de quién estan hablando. Estuve en todo el departamento, sin embargo hay compañeros que no se mueven.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

Tu denunciaste que dentro del Frente Amplio sentías discriminación, que te hacían ver tus origenes obreros ¿cómo fue eso?

Es cierto, incluso no soy de familia clase media, todos trabajamos y eso duele porque seguimos con esas “cabecitas”. Hay algunos que piensan que vivir en Colonia del Sacramento es ser “clase media” o tener un título. A mi me enseñaron que se debe estar con la gente y con ella buscar soluciones. Eso es la participación ciudadana.

Con el caso Moreira tuviste otra mirada y sorpresas ¿por qué?

Tolerar que en la Junta Departamental me hicieran pasar por estar psiquiatricamente mal porque no entendía ni interpretaba lo sucedido, cuando dije que debíamos esperar que la justicia se expidiera. Pero no, el momento era ese para matar a alguien, era octubre y noviembre …

¿Quién te trató de “psiquiátrica”?

No lo voy a decir. Me llamó la prensa y yo di una opinión. En la Junta Departamental el Edil Basanta del Partido Nacional señaló la contradicción de los ediles del Frente Amplio mencionandome que yo opinaba diferente. Una edil dijo en pasillos que la diputada no entendía.

¿Quién tenía que resolver esa situación?

Era un tema del Partido Nacional, ¿cómo se comportó después la ciudadanía?, votó al Diputado de Moreira. Hicimos un escándalo electoral descuidando otros problemas que debíamos resolver: las elecciones nacionales. El mismo Presidente del Frente Amplio vino a Juan Lacaze a decirles que se hicieran a un costado. Yo no critico a mis compañeros ediles, si la forma que usaron para pegar. Es lógico que somos oposición pero vamos a parar la máquina.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

¿Qué sucedió en la reunión de Juan Lacaze con el Presidente del FA Javier Miranda?

Fueron solo cuatro ediles.

¿Cómo termina todo esto?

Cuando empezó este tema les dije a muchos que esto terminaría peor que el alumbrado público. Yo no voy a defender a Moreira. Me dijeron que tenía que apoyar, pero ¿quién puede hablar de acoso hacia las mujeres, de mal trato hacia las mujeres? Vamos a mirar un poquito para adentro…Primero mirarse como hombre y preguntarse qué vida lleva con esa mujer para luego salir a hablar de otros.