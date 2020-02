PUBLICIDAD PUBLICIDAD

El pasado 5 de febrero ASSE decidió poner en conocimiento de la justicia penal un hecho con apariencia delictiva que sucedió en el Hospital de Colonia, en setiembre del año pasado.

El 13 de setiembre de 2019 se informa del faltante de medicación Metadona y Serenal (Morfina) el día anterior en el Centro Departamental de Colonia.

Ese día el Departamento de Enfermería del Centro detecta que en el turno de 18:00 a 24:00 horas, en oportunidad de retirarse medicación del cajón de psicofármacos, el mismo no tenía la llave. La traba de la cerradura se encontraba violentada y no había medicación vía oral de SERENAL y METADONA. Además no estaba registrado en el cuaderno de novedades de Licenciadas el retiro de estos medicamentos.

A partir del monitoreo de cámaras se reconoce a una funcionaria ingresando a dicho sector, la cual posteriormente habría confesado la sustracción de los medicamentos.

De inmediato se dispuso un sumario administrativo con el fin de esclarecer los hechos y se decide poner en conocimiento de los mismos a la justicia penal, debido a que podrían constituir delito.

La Resolución de ASSE 756/020 con fecha 5 de febrero de 2020, autoriza a la División Contencioso del Interior poner en conocimiento de la Justicia Penal el faltante de medicación Metadona y Serenal.