El pasado viernes, en el Club Rosario Atlético el Dr. Jorge Mota realizó el lanzamiento oficial de su campaña a la Intendencia de Colonia con la participación de varios referentes a nivel nacional, entre ellos la Vicepresidenta de la República que lo viene acompañando desde la primera vez. Y con el apoyo de la mayoría de los líderes jóvenes del departamento, particularidad que enfatizaron varios de los oradores.

Jorge Mota, expresó que “no somos más de lo mismo, que el cambio está en la alternacia de partido para el Gobierno departamental, y no en una mera renovación de líderes del Partido Nacional, porque ellos sí son lo mismo, son parte del sistema” (..) “La alternativa será hoy el Partido Colorado (al cual felicitó y en particular a Nibia, por competir por un cambio) con quien he trabajado en temas de Salud, y claro está, nuestro Frente Amplio”

El candidato expresó algunas de sus ideas salientes como por ejemplo “un Congreso Departamental de Municipios que genere sinergias para los temas en común, Presupuesto Participativo para que esas alternativas se construyan desde las poblaciones a través de sus Municipios y Consejos de Vecinos; un Corredor AgroEcológico de Producción de Alimentos para que los pequeños productores lleguen a una mejor calidad de vida con la creación, asimismo, de una Planta Procesadora y Envasadora de alimentos que pueda vender en el país y en el exterior; una Administración transparente que facilite los procesos locales y sus articulaciones, un Plan de Gestión de Residuos y un ABC tranformador de la gestión que dé más seguridad a la población, y no que solo sea tapar pozos y poner luces comunes. Así como algunas medidas en el ámbito de las políticas sociales, como reestructurar la política de Juventudes y de Desarrollo Social, así como contemplar las nuevas acciones afirmativas en relación a la temática de género y diversidad,” señala el comunicado.

Participaron del lanzamiento la vicepresidenta Lucía Topolansky, el senador electo por el Partido Socialista Daniel Olesker, Constanza Moreira, Jorge “el Chileno” Rodríguez, Daniel Gerhard, Cristina Lustemberg y Patricia González, además del diputado electo y actual suplente, Mtro. Nicolás Viera.

«En esta campaña estoy acompañado por Gabriel, Laura, Alejandro y Laura quienes me acompañarán como suplentes al ejecutivo departamental. Cuatro personas valiosas y comprometidas con su comunidad, con quien recorreré el camino de lograr otra forma para Colonia. Una forma más justa, transparente y participativa. Los encontrarán recorriendo el territorio junto a mi y el resto del equipo», escribía Mota en su página de Facebook antes del lanzamiento.

Según el candidato frenteamplista, hace unos días «nos encontramos con los equipos técnicos de las áreas programáticas que han trabajado en el desarrollo de propuestas para todos y todas las colonienses. De este encuentro han surgido propuestas innovadoras y propuestas necesarias, para gobernar Colonia de otra forma. Esa forma es junto a ustedes y es por eso que comenzaremos el recorrido por todas las ciudades para transmitirles nuestras propuestas y escuchar sus aportes e inquietudes,” concluyó.