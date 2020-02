Patricia Gaona, edil departamental del Partido Nacional habló esta mañana en RadioLugares sobre la situación del Dr. Carlos Moreira y su candidatura a la Intendencia de Colonia.

Consultada sobre el papel que viene cumpliendo Beatriz Argimón en este tema dijo “es un tema personal de ella. Como es la cuestión de la cuota de género. Ella sostiene que la mujer debe participar teniendo presente determinadas cuotas en las listas. Muchas mujeres del Partido Nacional no estamos de acuerdo con ese tema. Cada cual debe estar por su impronta o su aporte personal no por “cuotas”. Esto sería discriminatorio para la mujer. No nos llevan por nuestro saber o entender.”

En el caso Moreira, Gaona señaló que “no todos tenemos la misma percepción de lo que es la ética, la parte jurídica ya se expidió.”

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

“Esto fue una cosa armada por una cortesana despechada que buscó y encontró a un hombre que no tenía las condiciones para ser diputado, ahí empezó todo“, en alusión a María José García y Andrés Sobrero.

“Hay mujeres que confunden la democracia con la vaginocracia” -una palabra que no existe pero aplica a esto- señaló la edil.

“Perdemos de vista que estamos en democracia, todo esto viene de García y seguramente hay alguien más con ella, supongo. Este tema está en investigación y se va a saber porque el Dr. Carlos Moreira hizo una denuncia penal contra Sobrero y García“, explicó Gaona.

“Este caso le hace mucho mal a las mujeres. Las mujeres ediles del Partido Nacional no hemos llegado a abrirnos de piernas para ocupar este lugar ,esto es un caso excepcional. Habla muy mal de las mujeres que se nos meta a todas en la misma bolsa. Tenemos que separar los tantos. Ya que defendemos tanto a las mujeres ¿y los chicos que dejamos en el camino? Nadie ha dicho que hay un menor involucrado. De eso no se habla. Estoy hablando del hijo de la señora que viralizó los audios,” señaló la edil Patricia Gaona.

“Si uno va en la vida escalando, metiendose en la cama de la gente y esto puede ser las cosas que pasan, pero no todas las mujeres somos así”, aclaró.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

“Acá no hubo acoso, nadie responde “-hay que bandido”, convengamos que hablamos de una persona que tuvo una denuncia por violencia de género de su esposo. ¿Desconocemos eso?, la causa se archivó porque el señor falleció”, sentenció.

“Esta mujer tuvo una denuncia de violencia de género con una resolución de restricción perimetral, hacia su esposo. No podemos olvidarnos de eso,”concluyó.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

“