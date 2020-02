PUBLICIDAD PUBLICIDAD

En una nota publicada en su cuenta de Facebook el diputado Nicolás Viera se manifiesta creyente e integrante de la Iglesia Evangélica Valdense.

Viera explica que “una cosa son los evangelistas y otra muy distinta son los evangélicos.

Los unos utilizan la fe y la religión como doctrina impuesta para lograr poder político y cultural; los otros predican el evangelio desde la criticidad que genera posicionarse frente al cristianismo hegemónico.

Me crié dentro de la Iglesia Evangélica Valdense, esa institución que no necesita de una clase creyente todapoderosa que indique cómo se entiende el mensaje de Dios.

Esa misma iglesia que no nos impone cómo amar, ni cómo vivir.

La misma iglesia donde los pastores y las pastoras se casan y tienen hijos.

Esa iglesia que tiene un arraigo cultural enorme en su base social, porque hace de la solidaridad y la empatía su doctrina, sin recurrir a la dádiva ni a la caridad.“

Finalmente el diputado del MPP escribe que “cada uno elige donde pararse, puede ser con las iglesias que buscan posicionar a sus pastores en un pedestal rodeados de poder y dinero que logran del extranjero y de los fieles más pobres; o bien se puede elegir estar del otro lado, del de los pastores que representan lo más genuino de sus creyentes.

Ante esa dualidad, me quedo con la de mi cercanía, con la que ayudó a formarme, esa misma iglesia prima hermana de la teología de la liberación.”