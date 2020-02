PUBLICIDAD PUBLICIDAD

En una extensa entrevista publicada este domingo por el diario El País a Luis Alberto Heber, donde tocó diversos temas, destacó uno y fue la situación del Dr. Carlos Moreira.

Allí Heber dijo que hubo una maniobra política para liquidar al Intendente de Colonia, “una persona que tiene tantos años en el partido tuvo que renunciar. Tiene que haber sido muy traumático para él, muy doloroso”, señaló.

El futuro Ministro de Transporte apunta a una maniobra política a cómo se divulgaron los audios y en qué momento aparecieron ante la opinión pública “se presentaron una semana antes de la elección. Eso es una maniobra. Nadie me podrá decir que no. La instancia juicial no se agotó solamente archivando el asunto con Moreira. Sigue”, comentó.

Heber apuntó que la ciudadanía coloniense jugará un rol fundamental para laudar el tema “el Frente sigue con las denuncias. Y sigue acusando de abuso de funciones a Moreira. Vamos a ver si el pueblo de Colonia le da la razón al Frente o a Moreira.”

El político nacionalista reiteró que “hubo maniobra polítia, la hubo. Hubo intencionalidad política de perjudicarlo, solamente por los tiempos. Guardaron la noticia, esperaron y generaron la posibilidad, a veces hasta con dificultad de poder reaccionar. Eso me parece más una encerrona, que una legítima denuncia de un abuso, de un cuestionamiento ético. ¿Por qué no se hizo en junio? Ahí hubiese tenido mucho más validez la denuncia pública”, concluye Luis Alberto Heber en la entrevista brindada a El País.