Comunicado a la población

Por este medio informo a la población coloniense, que el próximo sábado 29 de febrero del 2020, ceso en

mi cargo, tras 15 años de función, como Director Departamental de Salud.

Es de urgente importancia, recalcar, que hasta la fecha, el gobierno entrante, no ha nombrado a ninguna

persona que continúe al frente de este cargo. Esta es una situación que se da en las 19 Direcciones

Departamentales de Salud.

Si bien muchas de nuestras funciones no son de carácter urgente, como organizar las ferias de salud rural,

canalizar acuerdos entre prestadores, reclamos de usuarios o inspecciones de distintas índoles que le

competen al Ministerio de Salud, existen otras situaciones que sí son urgentes y no tienen días de semana

para surgir. Como es el caso de las enfermedades infectocontagiosas, donde nuestra misión allí no es

atender al paciente, sino evitar que se produzca un brote epidemiológico.

Durante estos 15 años, en los casos urgentes que han surgido de meningitis, hanta virus, leptospirosis,

dengue, sarampión, se ha activado de forma inmediata el protocolo establecido, evitado así la propagación

de estas enfermedades infectocontagiosas. A partir del domingo 1° de marzo, de no cambiar esta situación,

no se contará con una persona que sea la encargada de activar dichas acciones a tomar ante alguna

emergencia.

Misma situación se dará a partir del lunes 2 de marzo en la sede de la Dirección Departamental de Salud,

donde los funcionarios, más allá que por sí mismos, por su experiencia y sentido común sepan cómo actuar,

no tendrán un lineamiento jerárquico a seguir, con el riesgo que esto conlleva a futuros reclamos por el

inadecuado ejercicio de la función.

Ante este escenario y dado la complejidad de los temas que involucran al cargo, es que me pongo a total

disposición de la persona que me releve, todo el tiempo que la misma así lo considere.

Dado que ya he tenido varias invitaciones de diferentes instituciones educativas departamentales para dar

charlas o talleres, reafirmo que quedo a su disposición para las mismas, pero en calidad de Médico Pediatra,

especializado en Adolescencia y en Deportología, no como Director Departamental de Salud.

Lo más importante es la salud de la comunidad, por eso quedo a disposición de la misma, de manera

informal, hasta que sea designada otra persona.

Agradezco a los medios de comunicación la posibilidad de difusión de este presente comunicado.

Dr. Jorge Mota