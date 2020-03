A cuatro días de asumir Luis Lacalle Pou, el diputado Nicolas Viera (Frente Amplio – MPP) advierte en una publicación en Facebook que “el nuevo gobierno demuestra no estar preparado para gobernar.”

El diputado frenteamplista de Colonia al respecto analiza la situación y escribe:

“Si hacemos un repaso de algunos hechos que han ocurrido en estos 4 días que lleva de ejercicio el gobierno del Dr. Lacalle Pou, podemos observar que aquel “Es ahora” y el “Estamos preparados” que fueron sloganes de campaña quedaron en eso: sloganes.

El nuevo Ministro de Salud, antes de asumir, le solicitó al Directorio de ASSE presidido por el frenteamplista Marcos Carámbula que aún no renunciaran porque las nuevas autoridades no fueron designadas.

Mientras tanto, el nuevo Ministro del Interior Jorge Larrañaga le niega la custodia policial al ex Ministro Eduardo Bonomi, sabiendo que tanto Bonomi como el ex Subsecretario Vázquez están amenazados. Hasta el ex Ministro del Interior colorado Guillermo Stirling consideró necesario la extensión de la custodia.

Los entes estatales aún no tienen sus directores nuevos designados, ni siquiera se conoce quiénes ocuparan ese cargo, mucho menos la existencia de una transición ordenada. Y si eso fuera poco, el Director de OPP Isaac Alfie le exige a los directorios de las empresas públicas (hasta hoy conducidos por frenteamplistas) que propongan ajuste en las tarifas. El nuevo gobierno no quiere hacerse cargo del aumento tarifario, quiere que parezca que es el Frente Amplio quien lo hace… parece irreal pero es muy real.

El Ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, José María Uriarte se quejó por el aumento tarifario que se prevé desde OPP.

Designaron a la Sra. Pilar Silvestre como directora para el Ministerio de Desarrollo Social pero no la llegaron a oficializar porque descubrieron irregularidades de la futura jerarca en una relación laboral anterior con el Ministerio de Industria.

Nombraron a la Sra. Ana Castro al frente del Instituto Nacional de Donaciones y Trasplantes (INDT) y la Comisión Honoraria Asesora cuestiona el nombramiento porque se rompe con la tradición de nombrar al grado 5 en la materia.

La ex Diputada Valentina Rapela dice haber sido designada para ocupar la Dirección del Área de Género de Instituto Nacional de las Mujeres (que por sus declaraciones públicas no sabe en qué consiste la tarea), situación totalmente desconocida por la Directora de Inmujeres Mónica Bottero. No solo eso, sino que Bottero pretende que el lugar lo ocupe quien hasta el momento lo venía haciendo.

Al frente del Banco Central, nada más ni nada menos que la institución reguladora de la economía del país, designaron a Diego Labat de forma INTERINA.

Gerardo Sotelo, periodista integrante del Partido Independiente, designado al frente de los medios públicos pidió seguir de campaña electoral por tanto no asumirá aún el cargo al que fue designado.

Dijeron que era espantoso el manejo del MIDES sobre las personas en situación de calle pero mantienen en su cargo a Eleonora Bianchi que es la encargada del área y que viene de la gestión de Marina Arismendi.

En materia de designación del Ministerio del Interior, se puede ver que prácticamente todos los Jefes de Policías formaban parte de la plantilla anterior del ejercicio frenteamplistas. A Erode Ruiz, por ejemplo, Jefe de Policía de Maldonado lo trasladan como Jefe a Montevideo; el Jefe de Policía de Paysandú, Mendoza, lo ascienden a una jurisdicción nacional; y así podemos seguir con infinidad de ejemplos. Tan mal no parece haber sido el Ministro Bonomi si Larrañaga deja a los mismos…

En el Ministerio de Relaciones Exteriores sucede algo parecido, la gran mayoría de cargos jerárquicos se mantienen en sus lugares, ¿Será porque no hay gente para ocupar los cargos o porque los que estaban lo hicieron bien?

En 4 días el dólar superó los $42 y en menos de 24 horas nos encontramos que cambiaron el escudo, un símbolo de la patria.

¿Será que aún no han ocupado algunos cargos porque esperan conocer el resultado electoral de mayo, y si por ahí hay algún candidato que no gana le otorgan un premio consuelo en algún ente?

En fin, un gobierno marcado por la improvisación, después de haber tenido 3 meses completos para asumir de forma ordenada,” concluye Viera.