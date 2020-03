Por Elio García

El capítulo de concursos que se han venido realizando en los últimos años en el Hospital de Colonia no dejan de sorprender.

La información que nos llega no se da por opiniones aisladas o tendenciosas de periodistas inescrupulosos, operadores políticos opositores, opinólogos, o la derecha más rancia.

Quienes originan opinión y denuncias sobre la gestión del Hospital de Colonia son los propios frenteamplistas, en este último caso nada menos que el Diputado Nicolas Viera del Frente Amplio, y la Edil Suplente (Frente Amplio-Partido Comunista ) Graciela Cabrera, quien además integra la Asociación de Usuarios de ASSE Colonia.

Lo que dicen deja al desnudo una forma de gestionar la Salud Pública contaminada de acciones politico partidarias, dudando de la transparencia de los concursos que allí se realizan, gestionados por la propia ASSE.

En el caso del Diputado Viera menciona que a la ex Directora del Hospital de Colonia Lic. Cecilia Badín le tocó sufrir actitudes machistas y clasistas en uno de los concursos que se presentó, “algunos por machistas no creían en su capacidad y otros por clasistas no creían en su idoneidad.”dijo.

Sería importante que el Diputado aclarara a quien o quienes se refiere desplegaron un accionar “machista” y cuales fueron “clasistas”. ¿Quiénes son?, ¿Qué rol cumplían?, ¿Cuál era su función?. Estamos hablando de la gestión de un Hospital Público, de personas que ocupan responsabilidades públicas, en definitiva de actividades que son financiadas con dineros públicos.

Sería bueno que Viera no hablara a medias y dijera toda la verdad con nombre y apellidos de quienes aún hoy apelan al machismo y se ubican desde una posición de poder de “clase.”

¿Quiénes son esas personas diputado?

El otro escenario, dentro del mismo tema, vincula a una edil suplente del Frente Amplio pero también integrante de la Asociación de Usuarios de ASSE, se trata de Graciela Cabrera.

Cabrera dejó traslucir en el muro de Viera que en el concurso para la Dirección del Hospital de Colonia organizado por ASSE, bajo la Presidencia del Dr. Marcos Carámbula y que concluyó en declararlo desierto, hicieron trampa.

La afirmación de Cabrera es gravísima y más grave es el silencio de ASSE, incluyendo el del propio Diputado Viera que parece no leer los comentarios que sus seguidores publican.

Cabrera, la edil e integrante de la Asociación de Usuarios de ASSE Colonia denuncia allí que a la Lic. Cecilia Badin “le hicieron trampa en el concurso para la dirección.”

Pero va más allá e involucra a su fuerza política, el Frente Amplio, que comprensión lectora mediante uno percibe que tenía su influencia en estos concursos, cuando Cabrera concluye que eso “es actuar con ética no como otros compañeros del FA que ayudaron a funcionarios para proteger a quienes siempre quieren lograr los cargos sin tener los requisitos necesarios.”

Sería importante que el Frente Amplio respondiera a estas tres preguntas que surgen de este diálogo publicado en Facebook y que involucran al diputado Viera y a la Edil Cabrera.