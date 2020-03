PUBLICIDAD PUBLICIDAD

Con un importante marco de manifestantes se llevó a cabo la marcha del Día Internacional de la Mujer en nuestra ciudad. Desde las 18:30 horas comenzaron a concentrarse en la Plaza de la Madre, para posteriormente dirigirse por Uruguay rumbo a Plaza Independencia, donde se desarrollaron diversas actividades.

También las redes sociales marcaron el minuto a minuto, con transmisiones en directo de quienes participaban y también mensajes.

La Profesora María José Rossi subió a Facebook la siguiente reflexión: “Yo no marcho por mi que he podido en general hacer valer mis derechos, marcho por las que vienen y por las que no pueden salir o no se animan porque sus realidades son complicadas, marcho por mis estudiantes

Mientras las chicas denuncien que han sido acosadas y la Justicia y el CODICEN avalen esos hechos será necesario seguir manifestándose el 8 de marzo.”

Mariana Giribone subió a las redes sociales una historia personal, la de su madre: “Ella es una de las primeras 15 mujeres que fueron obrera en las primeras viviendas por ayuda mutua en Carmelo #coovipar hace 48 años,, ella pegaba azulejos , ella levantaba pared, ella hacia bloques, ella era herrera , etc etc ella junto a otras 15 mujeres fueron los pilares de esas 40 viviendas, ella se revelaba si venia un capataz a meter el gaucho , ella defendía a sus compañeras, ella hacías las horas para construir el sueño de nuestra casa propia ,porque mi viejo pasaba embarcado ,siempre hablo de mi viejo que fue unos de los ideólogos de esas viviendas y de otras cosas más , y sin lugar a dudas el mejor padre y amigo,,pero sin ella nada ,con ella todo , familia hogar ,valores , respeto, igualdad,libertad y equidad y por eso es mi ADN . gracias mamá.”