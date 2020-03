PUBLICIDAD PUBLICIDAD

La gerente de la Sucursal Paysandú fuera herida de bala por un cliente que la espero

cuando llegaba a su trabajo.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

COMUNICADO:

Ante la violencia sufrida por una compañera con arma de fuego por parte

de un cliente, habiendo salvaguardado en un primer comunicado la especial

situación de los trabajadores de Paysandú, el Consejo de Sector Financiero

Oficial RESUELVE:

Paro en el BROU en todo el país a partir de las 18 horas. Se atiende el

último cliente a las 17 horas. En las buzoneras y autómatas último corte a

las 17 horas (en caso de no poder procesar antes de la hora de iniciar el

paro se harán los controles mínimos salvaguardando responsabilidad

funcional).

Las dependencias con horarios diferidos adecuarán sus horarios para

cumplimiento del paro de acuerdo al criterio: cese de atención al público

una hora antes de la hora habitual, etc.

ANTE PRESIONES DE LA ADMINISTRACIÓN PARA LA RE APERTURA DE LA

MICROBANCA RÍO DE LOS PÁJAROS PINTADOS:

Se resuelve paro a partir del momento en que se envía este comunicado

para los trabajadores de la Microbanca Río de los Pájaros Pintados.

Se mantiene la no apertura de Sucursal Paysandú ni ninguna tarea vinculada

a la Dependencia, ejemplo, remates, atención de autómatas, etc.

La compañera está internada en este momento con una herida de bala de

15 cm. de profundidad en el abdomen, según nos informan los compañeros

del lugar. Seguiremos informando.

12/03/2020

CONSEJO DE SECTOR FINANCIERO OFICIAL

COMISIÓN REPRESENTATIVA BROU

AEBU – PIT-CNT