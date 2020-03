PUBLICIDAD PUBLICIDAD

Una recorrida por diversas farmacias de la ciudad dio como resultado que no hay alcohol en gel. “Seguramente no vas a conseguir en ningún lado porque los laboratorios no están entregando, aquí ya hace dos días que se agotó el stock“, señaló la empleada de una farmacia céntrica.

En otra farmacia ofrecían pequeños envases individuales, “es lo último que nos queda”, comentó, “ya no tenemos stock desde ayer”, nos comentaron en otra farmacia.

Si bien no hay casos en el Uruguay la gente se volcó masivamente a las farmacias a comprar alcohol en gel como medida preventiva.

Los geles antibacteriales o desinfectantes son uno de los productos con mayor demanda en todo el mundo desde que empezó la propagación del covid-19.

Lo último que se recuerda en este sentido (de récord de ventas o aumento de paranoia) fue cuando estalló la gripe porcina, que llevó a las personas a agotar medicamentos, antisépticos y tapabocas en todo el país, publica InfoNegocios. Ahora bien, en el caso del Coronavirus, tras la confirmación del primer caso en Brasil, las personas salieron a buscar tapabocas, agotando el stock de este producto que, curiosamente, su mayor proveedor es China.