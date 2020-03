PUBLICIDAD PUBLICIDAD

El pasado 13 de marzo la banda uruguaya lanzó un nuevo single

producido por el reconocido y multimpremiado productor musical argentino Cachorro López.

“Vámonos” se llama la canción y está disponible en todas las plataformas digitales como Spotify,

YouTube, Amazon Music, SoundClud, Google Play Music, Apple Music y Deezer. Desde su

lanzamiento ha sido muy notoria su aceptación logrando captar miles de personas en Uruguay,

Argentina, Chile y Perú, donde además suena en las radios de esos países.

Según Santiago “Chino” Márquez, vocalista y compositor de la banda, “Vámonos es la nueva

apuesta como formación y como músicos. Otro estilo, con renovación en la forma de componer,

un antes y un después en la historia de Aborigen”



Cachorro López es uno de los integrantes de “Los Abuelos de la Nada”, banda de rock argentino

que marcó a varias generaciones con canciones como Himno de mi corazón, Mil horas,

Costumbres Argentinas y un sin fin de éxitos. Desde hace varios años, dedicado a la producción

de artistas ha logrado obtener varios premios Grammy Latinos gracias al trabajo realizado para

músicos hoy consagrados como: Julieta Venegas, Diego Torres, Natalia Lafourcade, Vicentico,

Andrés Calamaro, Alejandro Lerner, Miranda!, Bersuit Vergarabat, entre otros.



Como ya es costumbre en Aborigen, Santiago crea y vuelca la canción a la banda. Luego todos

sus integrantes entran en un proceso de creación y colaboran en lo que será la composición final.

Pero en este caso la apuesta fue aún mayor y llegaron a los oídos del productor argentino.

“Cachorro me llamó por teléfono. Me comentó que ya había hablado con Gastón Calcagno

nuestro manager, y que quería tener un contacto fluido conmigo. Me tiró varios tips y luego nos

fuimos comunicando fluidamente hasta llegar a una primera versión de la canción” dice Santiago

Márquez.

A finales de 2019 Aborigen se instaló una semana en Buenos Aires. La grabación de la canción se

realizó en los estudios que tiene el productor argentino. Contó con la participación de Sebastián

Schon (ganador de varios premios Grammy, músico e ingeniero de grabación), con el

multipremiado con once Grammy Awards, Cesar Sogbe, quien viajó desde EEUU para el

proceso de mezcla (Prince, David Byrne, Vicentico, Andrés Calamaro, Natalia Lafourcade, entre

otros) y por último masterizaron en Londres con Neil Pickles del estudio Reveal Sound (Divididos,

Los Tipitos, Disney, etc). La canción demoró unos meses en ver la luz ya que algunas compañías

discográficas se interesaron en el nuevo material y estuvieron en conversaciones con la banda sin

llegar a acuerdo.

“Vámonos” es la primer canción que edita Aborigen este 2020. Formará parte de un EP que

vienen preparando. Contendrá 5 canciones inéditas con esta renovación que marca un antes y un

después de la banda uruguaya. De momento la banda no tiene pronosticado presentarse ante el

público ya que viene concentrando sus esfuerzos en afinar cada una de las canciones que

formarán parte de su nuevo trabajo.