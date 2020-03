Declaración de la Bancada Parlamentaria del Frente Amplio

Uruguay atraviesa una emergencia sanitaria producida por el ingreso

del Coronavirus (COVID-19) a nuestro país. Esta situación genera

riesgos sanitarios importantes para el conjunto de la población,

especialmente para aquellas personas que pertenecen a la

franja etaria de mayor riesgo, para quienes se encuentran con

medidas de cuidados preventivos y, por supuesto, para los

sectores con mayores dificultades socioeconómicas. Es

necesario extremar las medidas de cuidados y prevención tal cual lo

indican los especialistas y los protocolos establecidos. Pero al mismo

tiempo, y como parte de ello, es urgente tomar medidas desde el

gobierno para que los efectos de la paralización de la economía y del

aumento del desempleo no afecten a los sectores más desprotegidos.

A todo este panorama -ya de por sí preocupante- se suman

condiciones agroecológicas como la sequía que está repercutiendo

negativamente en el campo, y por tanto también impactará en lo

social y en lo económico.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

Creemos pertinente y necesario se convoque de manera urgente un

ámbito de trabajo conformado por todos los partidos políticos,

las organizaciones sociales y la academia nacional, a los

efectos de construir un gran Acuerdo Nacional, que

establezca con claridad una hoja de ruta, para atender la situación

sanitaria, económica y social por la que atravesará nuestro pueblo en

esta tan delicada situación que nos toca vivir.

En los momentos difíciles es cuando más debemos poner sobre la

mesa los problemas del país y su gente, trabajando con

responsabilidad y sensibilidad para salvaguardar la vida y el bienestar

de nuestro pueblo y, muy especialmente, de aquellos compatriotas

más vulnerados, teniendo especialmente presente el espíritu del

discurso que hace justamente hoy 36 años realizara el General Líber

Seregni desde el balcón de su domicilio, tras su liberación.

En este sentido, para paliar esta situación y disminuir los efectos

negativos en la población proponemos considerar, entre otras, las

siguientes medidas, que constituyen un adelanto de un Plan

de Reactivación Económica que está elaborando nuestra

fuerza política:

1) Suspender del aumento de las tarifas comunicado por el

Gobierno el 11 de marzo, y ratificado el 18 de marzo.

2) Dejar sin efecto el aumento del IVA anunciado por el gobierno.

3) Fortalecer la intervención en el mercado de cambios para evitar

el impacto inflacionario y sobre el endeudamiento del

crecimiento del valor del dólar.

4) Ampliar y reforzar las asignaciones familiares.

5) Aumentar temporalmente, las prestaciones a los beneficiarios

de los programas del MIDES.

6) Suspender los cortes de los servicios que se pudieren producir

por el atraso en el pago de UTE, OSE y ANTEL.

7) Suspender los desalojos y lanzamientos de inquilinos y ampliar

los subsidios por alquiler.

8) Control de precios para los productos de la canasta sanitaria

básica.

9) Ampliar la cobertura de seguros de paro y seguros de paro

especiales para aquellas situaciones en que los trabajadores y

trabajadoras no lleguen a los jornales necesarios.

10) Extender la protección de aquellos trabajadores

independientes, zafrales, jornaleros, feriantes, artistas que no

tengan amparo de seguro de enfermedad o desempleo,

producto de su situación de precariedad laboral.

11) Medidas de apoyo a la producción familiar, las pequeñas y

medianas empresas que garanticen la continuidad de su

actividad económica prorrogando vencimientos de DGI y BPS.

12) Crear un fondo de garantía para préstamos a PYMES en

general y del sector turismo y comercio y servicios en

particular.

13) Crear un fondo de financiamiento específico para que

ASSE pueda hacer frente a la mayor demanda de atención.

14) Implementar medidas de apoyo a la producción familiar,

las pequeñas y medianas empresas que garanticen la

continuidad de su actividad económica.

15) Diferir vencimientos de los Impuestos y aportes a la

seguridad social, para empresas de reducida dimensión.

16) Ampliar la cobertura de los servicios para las personas en

situación de calle y asegurar la apertura durante las 24 horas

del sistema de atención en refugios; así como asegurar el

acceso a productos de higiene para esta población.

17) Redireccionar gastos que no deben ejecutarse en esta

coyuntura hacia las prioridades.

18) Habilitar al MVOTMA, BHU y a la ANV para que

determinen un período de gracia a los intereses de los créditos

con cuotas a vencer en abril, mayo, junio y julio. Asimismo, que

no se apliquen moras ni recargos.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

La bancada parlamentaria del Frente Amplio manifiesta su

compromiso con nuestro país, y en particular con aquellos sectores

que están siendo más perjudicados por el contexto de emergencia

sanitaria. Entendemos que, con políticas estatales sensibles a todas

las personas, y que amparen a las poblaciones más vulnerables

saldremos de esta crisis fortalecidos como país, más unidos, más

hermanados.

Por ello, y sin perjuicio de los cuidados que demandan la actual

situación, estamos a total disposición para garantizar el

funcionamiento del Parlamento y sus comisiones, con el único

objetivo de contribuir a una salida en beneficio de nuestro pueblo.

Reafirmamos la solidaridad como una bandera fundamental entre

todos los habitantes de la República para hacer frente a la difícil

situación que hoy nos invade.

Estos planteos refuerzan lo resuelto por el Secretariado de nuestra

Fuerza Política y pretenden ser una contribución al trabajo que el

Frente Amplio está llevando adelante.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

Montevideo, 19 de marzo de 2020.-