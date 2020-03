PUBLICIDAD PUBLICIDAD

El sábado pasado se reunió el COMITE DE EMERGENCIA LOCAL de Juan Lacaze integrado por el Alcalde Darío Brugman, el Encargado de la Seccional 8va. Sub Crio. Cristian Martínez, de la 16ta. Crio. Elías Da Rosa, de la Sub Prefectura Cap. de Corbeta Pablo Vescia, del Destacamento de Bomberos Of. Ayudante Marcos Leites, y el capataz del Municipio Juan Carlos Mira.

Se evaluó entre todos el cumplimiento que están teniendo los vecinos de Juan Lacaze respecto de la emergencia sanitaria decretada debido al coronavirus y los diversos cuidados que debe tener la población para evitar el contagio y posteriores consecuencias de una enfermedad que está paralizando a gran parte del mundo.

Se analizó también el comportamiento de diversos comercios de Juan Lacaze en cuanto a las medidas de higiene personal que deben tener para sus empleados y la forma de atender a los clientes para evitar contagios.

Luego de éstas evaluaciones y análisis se concluyó que a partir del sábado pasado en la tarde están saliendo a la calle cuatro móviles con publicidad rodante amplificada, dos pertenecientes a las Seccionales Policiales 8va (zona urbana) y 16ta. (Villa Pancha), y 2 del Municipio de Juan Lacaze (uno contratado, y otro el camión Hyundai perteneciente al Municipio).

En línea paralela las autoridades comenzaron a trabajar de forma conjunta en zona costera, rambla y otros lugares, con operativos de concientización “a pie” a los efectos de evitar las aglomeraciones de personas tratando de generar conciencia sobre la gran importancia del problema que se vive.