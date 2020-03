Como parte de las medidas contra el coronavirus, el Poder Ejecutivo anunció el envío al Parlamento de un proyecto de ley para incluir a la infección con COVID-19 como enfermedad profesional, lo que permitirá dar cobertura a los trabajadores de la salud privada. Además, se exhortó a las personas mayores de 65 años a cumplir con la cuarentena preventiva. Actualmente hay 189 casos confirmados de la enfermedad en Uruguay.

“Son medidas para cuidar a las personas que más riesgo tienen en la propagación del COVID-19, que son los mayores de 65 años”, precisó el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, en la habitual conferencia de prensa para actualizar la información sobre la epidemia del coronavirus, este martes 24 en Torre Ejecutiva. En la instancia, participaron, además, prosecretario de Presidencia, Rodrigo Ferrés, y los ministros de Salud Pública, Daniel Salinas, y de Desarrollo Social, Pablo Bartol.

A partir de este miércoles 25, los 7.774 funcionarios públicos (de la Administración Central, servicios descentralizados e intendencias departamentales) deberán permanecer en sus hogares, como forma de prevención de contagio.

Para los 17.000 trabajadores dependientes en la actividad privada, mayores de 65 años, de las ramas Industria y Comercio, Construcción, Rural y Servicio Doméstico, se genera el mecanismo de subsidio por enfermedad y se les exhorta a que se queden en sus domicilios. Se aplicará la misma medida para los 30. 000 empleadores.

Asimismo, Delgado anunció la suspensión de la salida del país con fines turísticos para los ciudadanos uruguayos y residentes en Uruguay, hasta el lunes 13 de abril. La medida fue adoptada a través de un decreto firmado por el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, añadió.

Delgado pidió disculpas a la población por los inconvenientes que puedan causar estas medias:”Nuestro objetivo es minimizar factores de riesgo en la prevención y evitar nuevos casos exógenos”.

Por otra parte, el Parlamento votará este miércoles 25 un proyecto de ley remitido por el Poder Ejecutivo, que incluye a la infección por coronavirus COVID-19 como enfermedad profesional, por 45 días. Esto posibilitará la cobertura por seguro por enfermedad para los trabajadores médicos y no médicos del sector privado dependientes que puedan registrar la enfermedad. “Se podrán certificar con el seguro por enfermedad y tener la cobertura correspondiente que hoy no tienen porque esta enfermedad no está declarada como enfermedad profesional”, aseguró Delgado.

Además destacó el acuerdo con la Asociación de Supermercados del Uruguay para priorizar el horario de 8:30 a 10:00 para la atención a las personas mayores de 65 años, como forma de evitar las aglomeraciones y prevenir así el contagio en este sector de la población.

En el mismo sentido, mencionó una reunión con el Ministerio del Interior, la Policía de Montevideo y la Intendencia de Montevideo, para efectivizar un protocolo en las ferias vecinales.

Como forma de estimular el acceso al teletrabajo durante las medidas preventivas de aislación la empresa pública de telecomunicaciones, Antel incluirá a partir del 1.º de de abril y hasta fin de mes recargas gratuitas de 50 GB. Este beneficio regirá para unos 120.000 servicios del Plan Universal Hogares, el acceso a Internet de banda ancha fija más básico para los servicios residenciales. Está incluido en el servicio del teléfono fijo y sin ningún cargo extra, cada hogar tiene derecho a 1 GB de Internet banda ancha.

Delgado remarcó que “de la conducta de cada uno, depende la salud de todos”. “Este es un tema de conciencia y es un tema nacional”, agregó.