La Directora Departamental de Salud Dra. Alejandra Torres señaló a Canal 3 de Colonia que a nivel de Salud Pública se le está brindando ayuda y apoyo a la señora del paciente que tiene coronavirus en nuestra ciudad.

La Doctora Torres dijo que el caso se manejó bajo los protocolos existentes redactados por el Ministerio de Salud Pública. Al afectado se le hicieron diversos test, entre otras prestaciones aseguró la autoridad sanitaria.

Dijo que le habían conseguido alimentos y productos de limpieza.

Sin embargo Ximena Hernández desmintió lo dicho por la Directora Departamental de Salud Pública.

Hernández dijo esta mañana en RadioLugares que no ha recibido ayuda del Ministerio de Salud Pública. La única ayuda recibida ha venido de los vecinos y de la ex-alcaldesa Alicia Espíndola, el CAIF junto al INAU, precisó.

“Es mentira que me ofrecieron todos los servicios disponibles -aclaró Hernández-, tuve que pelearme y gritarle por teléfono para pedirle que me enviaran una ambulancia a la puerta de mi casa para controlar a mi esposo. Desde la mañana me decían que me iban a enviar un doctor a controlarle la fiebre. A las 8 de la noche me llamó para decirme que no iban a venir. Entonces me cansé y le tuve que hablar de muy mal modo. Le dije que hace 10 días me venían tomando el pelo. Vino una enfermera, ella no tiene la culpa y lo que hizo fue controlar la saturación de oxigeno”, explicó.

“Es mentira que me ofrecieron personas para cuidar a mis hijos. Nosotros estamos en cuarentena y a mi casa no puede ingresar nadie,” aseguró.

También desmintió que se le esten realizando test. Hernández comentó que sintió malestar al escuchar las declaraciones de la Directora de Salud Dra. Alejandra Torres, y le habló directamente:

“nunca me ofreciste ningún servicio, me tuve que pelear contigo para que me enviaras una enfermera a casa. Es un disparate decir que me ofreciste personal para cuidar mis nenes. Esta señora dice cosas incoherentes,” denunció.

“A casa nunca vino el médico que llamando a un teléfono del Hospital te prometían la consulta a domicilio,” señaló Hernández.

“Cuando me hablan de confidencialidad, nadie me sabe responder como todo Carmelo se enteró que mi esposo tenía Coronavirus. Se enteraron porque esa información se filtró del Hospital Artigas. Vean en las redes sociales allí estamos circulando. Estan las fotos de mis hijos”, comentó.