La Sociedad Uruguaya de Medicina Intensiva y la Cátedra de Medicina Intensiva (Hospital de Clínicas – UDELAR) difundieron un comunicado ante el surgimiento de algunas iniciativas de fabricación de equipos para asistir a pacientes internados por COVID-19.

En la carta, expresan el reconocimiento a los profesionales independientes y del ámbito académico que buscan realizar aportes para ayudar a mitigar el avance del coronavirus en Uruguay desde la solidaridad y la voluntad de ayudar.

“En estos días se dieron a conocer diferentes iniciativas de grupos de profesionales tanto independientes como vinculados al ámbito académico, y otros impacto de la pandemia por COVID 19.

Algunas de estas iniciativas incluyen relevamiento y reparación de equipos de ventilación mecánica fuera de uso, diseño y adaptación de partes o componentes de estos, creación de prototipos de asistencia respiratoria para pacientes en estado crítico, etc.”, explica el comunicado.

“Otras están destinadas a la fabricación de componentes de equipos de protección personal, filtros y sistemas de ventilación y purificación ambiental.

Todas estas iniciativas tienen como común denominador el sentido de solidaridad y la voluntad de ayudar en este contexto de incertidumbre, donde el sistema de salud se prepara para afrontar un desafío que puede llegar a ser muy difícil.

Desde el ámbito de la salud, y en particular desde la Sociedad de Medicina Intensiva y la Cátedra de Medicina Intensiva de la UDELAR, agradecemos el interés y las iniciativas, ya que éstas aportan ideas novedosas, que enriquecen y estimulan a la investigación.

Sin embargo, no podemos dejar de señalar en particular que cualquier prototipo de asistencia ventilatoria mecánica debe seguir pautas y recomendaciones fisiológicas imprescindibles para poder ser utilizados en pacientes. Un ventilador artificial es una herramienta compleja, que puede producir daños pulmonares sólo

evitables si reúne condiciones básicas de seguridad, no sólo para el paciente, sino también para el equipo de salud. Ello requiere estudio, pruebas y capacitación, además de un conocimiento de la fisiología y fisiopatología de determinadas entidades.

Cualquier otro abordaje puede exponer a riesgos no deseados. En el caso particular de los pacientes con COVID 19, debido a la severa afectación respiratoria que se presenta en los casos graves, es necesario aplicar técnicas de ventilación mecánica complejas, para lo que se requiere de equipos que ofrezcan funciones específicas, para lograr el objetivo deseado.

Es por ello que la SUMI y la Cátedra de Medicina Intensiva, si bien agradecen y se congratulan d lase distintas iniciativas, hacemos un llamado a todos los grupos a coordinar esfuerzos e intercambiar ideas, con la mayor responsabilidad posible para lograr el máximo beneficio a los pacientes que se verán afectados por esta enfermedad,” finaliza el comunicado firmado por los doctores Dr. Luis Núñez y el Prof Dr. Alberto Biestro