Las declaraciones de Gabriel Molina, presidente del Sindicato Único de Telecomunicaciones (Sutel) y miembro del secretariado ejecutivo del PIT-CNT, llegaron a oídos del Dr. Walter Zimmer.

“Realmente fue muy inteligente lo que este hijo de mil putas hizo, discúlpenme la expresión por acá, espero que este audio quede por acá también, que no ande circulando por ningún lado”, dijo Molina, haciendo referencia a los anuncios del mandatario. En concreto, se refería a la decisión de establecer una quita salarial por dos meses a todos los trabajadores públicos que ganen más de 80.000 pesos, con excepción de quienes lo hacen en el área de la salud.

El ex Intendente de Colonia, el Dr. Walter Zimmer no perdió oportunidad en responder y le contestó en twitter:

“Sos una basura y no tenes huevos para ir a la torre ejecutiva a decírselo en la cara. Recojo el guante y decídmelo a mi. Vivo en colonia me llamo Walter Zimmer y te espero porque la cuarentena no me deja. Vení patotero que te espero basura!!!”, tuiteó el ex intendente.

Luego envió un segundo tuit “Todos me conocen. Preguntá por mi no más y cualquier taxi te guía para que vengas con tu auto y guardias de seguridad. Yo estoy solo!!!”

Zimmer inclusó reflexionó sobre sus tuits explicando: “antes de escribir esto, lo he meditado. Lo dicho por Molina. Pero no se me va la bronca. Dirigente sindical de Sutel ( quien y cómo se eligió) casi 200.000 pesos de sueldo, patotero que por ser gordo y grande no va a asustar a alguien. Puso varios familiares en ANTEL. No aguanto.”