Exoneraciones en Contribución Urbana y Sub Urbana

En el marco de las medidas de emergencia sanitaria dispuesta por el Gobierno Nacional en relación al COVID-19, la Intendencia de Colonia a través del Departamento de Hacienda y Administración informa:

Para el Ejercicio 2020 la aplicación de la Exoneración de Contribución Inmobiliaria Urbana y Sub Urbana de acuerdo al Art. 8 del Presupuesto Departamental 2016-2020 vigente (Hogares de Ancianos, Instituciones Deportivas, Sociales, Viviendas Económicas, Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua, Jubilados y Pensionistas, etc.) que cumplan con las condiciones estipuladas en el mismo, como excepción, y a efectos de proteger la salud de todos, se realizarán sistemáticamente mediante migración del año anterior, no debiendo presentarse con Declaración Jurada y documentación , salvo en los casos nuevos o que se hayan modificado.

Empadronamientos Provisorios sólo a través de la web

La Intendencia de Colonia a través del Departamento de Hacienda y Administración comunica que el trámite para EMPADRONAMIENTO DE VEHÍCULOS O Kilómetros. deberá realizarse on-line, a efectos de cumplir con las medidas de emergencia sanitarias dispuestas por el Gobierno Nacional.

Para ello quedo habilitado en el sitio web dicha posibilidad por la cual se le otorgará de forma provisoria por 60 días un permiso de circulación siendo el trámite no presencial.

Deberá ingresarse a www.colonia.gub.uy en “TRAMITES Y SERVICIOS”-”EMPADRONAMIENTOS PROVISORIOS” en donde consta el instructivos para su realización.

Prórroga para pago de Tasa de Higiene Ambiental



En el marco de las medidas de emergencia sanitaria dispuesta por el Gobierno Nacional en relación al COVID-19, la Intendencia de Colonia a través del Departamento de Hacienda y Administración comunica:

· Se prorroga el plazo para el pago de la TASA DE HIGIENE AMBIENTAL por 60 días cuyo vencimiento es el 31 de marzo.

· El precio por LOCACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS con mes de cargo marzo cuyo vencimiento sería hasta el 10 de abril próximo queda prorrogado por 30 días.