“El Gobierno está pensando en el día después de esta epidemia mientras trabaja para los uruguayos que necesitan una voz de tranquilidad”, aseguró, e instó nuevamente a la población “a no salir de sus casas si no lo tienen que hacer”. Desde su punto de vista, “la mayoría ha sido generosa y solidaria con el resto de los uruguayos, pero aún hay gente que no respeta las exhortaciones del Gobierno”.

“Tenemos que cuidar a los uruguayos que pueden verse contagiados con los contactos”, dijo. En ese sentido, previo a la próxima Semana de Turismo, recordó que aún hay muchas zonas del país donde la epidemia no llegó, por lo cual solicitó a quienes pensaban salir que no lo hagan.

El mandatario precisó varias medidas y decisiones; con respecto a la educación, anunció que se extiende la suspensión de clases indefinidamente. Adelantó que, de ser posible, el próximo miércoles 8 se presentará un plan para que algunos alumnos con determinadas características, en algunas regiones, puedan retomar sus vidas como estudiantes.

“Seguimos intentando tomar medidas para paliar la situación económica de miles de uruguayos”, manifestó. En este sentido, dijo que hay reclamos justos y que se procuran los recursos para paliar la crisis.

Detalló el apoyo para unos 10.000 monotributistas por régimen del Ministerio de Desarrollo Social que recibirán un subsidio por dos meses de 6.700 pesos mensuales. Por otro lado, unas 67.000 empresas unipersonales se verán beneficiadas por préstamos de 12.000 pesos a pagar en 24 cuotas a partir de julio.

Paralelamente, el Banco Hipotecario del Uruguay y la Agencia Nacional de Vivienda difirieron dos cuotas para el final del período de pago de los préstamos. Además, hay una garantía de alquileres a través del Estado para personas en seguro de paro, que sustentará un 50 % y habrá un subsidio para la otra mitad.

Señaló que el Banco Central tomó una medida para “aflojar el cinturón” con los uruguayos que no están pudiendo cumplir con sus obligaciones por falta de ingresos con respecto a los créditos al consumo, las corporativas de ahorro y crédito e instituciones financieras.

También indicó que se extendió la cobertura para que ningún médico quede fuera del Banco de Seguros del Estado y que se extendió el seguro de paro parcial para todos los uruguayos, al 31 de mayo de este año.

Haciendo lugar a los reclamos recibidos, el presidente destacó que se realizará una publicación de precios y seguimiento del stock de los productos, tanto de la canasta sanitaria como de la básica, porque se constataron importantes aumentos.

El mandatario aseguró que Uruguay no está en el grupo de países con la peor situación sanitaria y dijo que la infraestructura y el personal de la salud están preparados, no hay falta de camas o lugares en los centros de cuidados intensivos. Puntualizó que, según las proyecciones, no habrá problemas en la próximas tres semanas y reiteró que estas dos semanas son de vital importancia.

Consultado por los medios informativos sobre el envío al seguro de paro de 500 trabajadores de la salud, el ministro del área, Daniel Salinas, dijo que en esta jornada el departamento de Fiscalización remitió a las empresas de salud una comunicación para que rindan cuentas de sus acciones con la finalidad de asegurar la correcta asistencia a la población.

“La población uruguaya debe estar tranquila porque recibirá todos los servicios de salud que necesita y merece en estos momentos”, aseguró en referencia a la crisis que atraviesa Uruguay a consecuencia del COVID-19.