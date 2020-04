PUBLICIDAD PUBLICIDAD

“Las medidas de aislamiento van a perjudicar mas que el virus“, publicó este domingo en su cuenta de Facebook el Dr. Jorge Mota, ex Director Departamental de Salud Pública y actual candidato a la Intendencia de Colonia.

Mota explicó que se debió tener “iguales cuidados que ante cada invierno con los virus respiratorios…solo que en este caso, se sumó el miedo y la saturación mediática que complejizan mucho más las soluciones.”

El doctor se interroga “si tanto costo de aislamiento tendra el beneficio esperado, o traera mas daño el “remedio que la enfermedad”

Para el doctor Mota las actuales cifras del coronavirus en el Uruguay y en el mundo no serían relevantes en este tema comentó: “no hay diferencias. En Uruguay mueren 1000 personas cada año por gripe. En el mundo 650 mil.”

Agregó además que “el virus no se va por la cuarentena. Solo se enlentece la velocidad de contagio. Ojala valga la pena tanto costo para ese beneficio,” comentó.

“El aislamiento tiene su indicacion pero tambien daña a la Salud entendida como lo que es: “el bienestar bio-psico-social de las personas”. Colonia nunca pinto un domingo de turismo mas en soledad que este,” opinó el doctor Mota adjuntando una serie de fotos tomadas al mediodía donde se ve una Colonia del Sacramento vacía.

El profesional recordó cómo se trató en otros tiempos no lejanos virus que calificó de similares: “las medidas que esta tomando el mundo frente a un virus que no es mas grave que el AH1N1 que enfrentamos diferente y el mundo no paró,” reflexionó.

“El contagio es tanto mayor que el 50% de las personas son portadoras y no tienen síntoma alguno. Por tanto es muy difícil detenerlo, aún con el aislamiemto. El tema es valorar de un lado cuanto sacrificamos en Salud (bienestar bio-psico-social) para reducir en algo la capacidad de contagio de un virus que es menos grave que la AH1N1. La comparación es porque hemos tenido una pandemia reciente., hace 11 años, la manejamos con aislamiento selectivo y no hubo que sacrificar las otras áreas de la salud para lograr sobrellevarla“, agregó.

“Me preocupan las medidas de aislamiento y sus secuelas, que el virus mismo. Creo que el aislamiento selectivo sería una medida más eficiente y sin tanto costo …pero me puedo equivocar,” señaló en uno de sus aportes que generaron diversas opiniones en las redes sociales.