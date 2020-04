PUBLICIDAD PUBLICIDAD

El Candidato a Alcalde de la ciudad de Carmelo por la Lista 904-904, Luis Pablo Parodi, le sugirió ayer a la responsable del Municipio, Natali Ortíz, el cierre de playas para evitar la circulación de gente, tras el movimiento que se generó en las mismas este fin de semana.

Parodi informó sobre este pedido a través de sus redes sociales, manifestando:

“Hoy falleció la sexta persona infectada con Coronavirus Covid-19 en nuestro país. Y eso nos lleva una vez más a reflexionar. El número de pacientes supera las 400 personas, estamos ante una emergencia sanitaria y lo peor de esta situación es que más allá del esfuerzo del gobierno nacional y las recomendaciones médicas, no estamos haciendo las cosas bien.”

“Tenemos que hacer un mínimo esfuerzo como lo es quedarnos en casa, por lo menos en esos momentos donde no es necesario movernos, como por ejemplo durante el fin de semana. Si embargo no lo estamos haciendo.

Es por esta razón que esta tarde me puse en contacto con la Alcalde de Carmelo y le sugerì que en nuestra ciudad se tomen nuevas medidas, como por ejemplo, el cierre de acceso a Playa Seré, Playa “Vieja” y el acceso a la playa en Balneario Zagarzazú.”

“Se que puede ser una medida antipática para muchos, pero este fin de semana se vio mucho movimiento en esos lugares. Estamos en medio de una pandemia mundial y si la gente no entiende que tiene que cuidarse, tenemos que hacer nuestro aporte para que lo hagan. En la medida que más prevención se tenga, más rápido saldremos de esta situación con mejores resultados. La salud no es un juego,” señaló.