“Apoyamos la instalación” de la nueva planta de UPM, pero “¿cómo puede haber firmado (el gobierno de Tabaré Vázquez) algunas cosas que firmó?”, dijo a Informativo Carve de las 6 el ministro de Transporte y Obras Públicas, Luis Alberto Heber.

El jerarca aclaró que “No estamos en contra de UPM 2, pero descubrimos cláusulas que sorprenden», añadió el secretario de Estado quien sostuvo que “sigo pensando que en el apuro (del gobierno anterior) que le dio a UPM concesiones que no debieron darle” .

Sobre aspectos vinculados a la renegociación con UPM 2 Heber indicó que «hay temas que entendemos y temas que no entendemos» como por ejemplo obras que podrían haber sido hechas por la propia empresa y no por el Estado. Que no se haya atado el contrato del Ferrocarril con la concreción de la planta fue una irresponsabilidad. No defendieron la plata de los uruguayos”, agregó el ministro.

“Indigna que hayan hecho un contrato que no defiende los intereses del Uruguay y la plata de los uruguayos. La única razón fue para tener un titular y decir que iban a tener una inversión con puestos de trabajo. Dijeron que la luz en el horizonte era UPM y entregaron todo”, comentó.