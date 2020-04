Por Gabriel Gabbiani

Más de 4:000.000 de dólares lleva recaudados desde el 13 de marzo, cuando dio inicio, la campaña #NosCuidamosEntreTodos, dirigida a la compra de insumos requeridos por el Ministerio de Salud Pública (MSP) a fin de atender la emergencia sanitaria originada a raíz del brote de coronavirus

La cruzada, de la que participan más de 100 empresas privadas, ya adquirió 15 ambulancias 0km (marcas Hyundai y Renault) equipadas con sofisticados equipos de CTI móviles, especialmente diseñadas para el traslado de pacientes en estado crítico, que serán destinadas a los hospitales de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) del interior para permitir la derivación de pacientes.

Asimismo, el 3 de abril el Hospital Español, que se ha convertido en el centro de referencia para la epidemia, recibió una donación de 100.000 mascarillas N95 para uso del personal de salud, que van permitir que éste tenga las medidas de protección recomendadas.

Además de las ambulancias y las mascarillas, hasta el momento se han adquirido 30.000 kits de diagnóstico ambulatorio para el virus COVID 19 (de forma similar a una prueba de insulina, se hace un pequeño pinchazo en la yema del dedo, y en el acto determina si es positivo al virus), 1.000 test de diagnósticos de ATGEN de industria nacional, 100 respiradores mecánicos, 100 monitores para camas de CTI y 25.000 prendas de seguridad para personal médico fabricadas por más de 50 costureras que estaban desempleadas.

Paralelamente, según anunció la comisión organizadora, integrada por las empresas patrocinadoras y la auditoría de la firma CPA Ferrere, se realizó una donación de 30.000 dólares a la Cruz Roja para la compra de productos de limpieza destinados a los hogares de ancianos, al tiempo que otras empresas, a su vez, vienen donando alimentos e insumos.

Al momento de escribir esta nota, se está acordando con los proveedores internacionales el pronto envío a Uruguay de los insumos adquiridos.

Siempre se ha sostenido que las crisis muestran lo mejor y lo peor de los seres humanos. Y este es el caso. Mientras algunas personas miran con escepticismo la necesidad de acatar las medidas restrictivas para combatir el coronavirus y despreocupadamente pasean por los espacios públicos como si la situación fuera normal, y otros apuntan a marcar errores de las decisiones adoptadas por las autoridades -sin detenerse a considerar, siquiera por un momento, declaraciones del ministro (interino) de Salud, Jorge Quian, asegurando el 31 de enero pasado que el coronavirus no era un problema para Uruguay, y que al gobierno de entonces le preocupaban más el sarampión y el dengue- otros, en cambio, arriesgan sus vidas diariamente y otros se han ofrecido como voluntarios poniendo su tiempo, su profesión y su esfuerzo a disposición de los más vulnerables.

Y así, surgen iniciativas solidarias, tal el caso de este centenar de empresas que muestra su solidaridad ayudando los demás, en un nuevo ejemplo de cooperación entre el Estado y el sector privado.

Obviamente que quedarse en casa y salir sólo para hacer lo imprescindible es la mejor forma de ayudar para combatir la pandemia.

Pero hay otras cosas que pueden parecer menores y que también contribuyen, tal como comprar a los pequeños comercios, ayudar a familiares o vecinos que integran los grupos de riesgo a hacer compras y trámites, y estar en contacto frecuente con familiares y amigos a través de los diversos dispositivos, inyectando optimismo y aliento y, por qué no, enfrentando la situación juntos, aun a la distancia, con la mejor disposición. O, aunque más no sea, distribuir en las redes información seria (y no teorías conspirativas, cadenas y fake news que a nada bueno conducen) sobre la enfermedad y ayudar a sobrellevar con buen ánimo esta situación que, sin dudas, finalizará dejándonos no sólo una gran enseñanza, sino un sistema de salud mucho mejor preparado de lo que estaba para enfrentar situaciones adversas.