Ya van 215 test Covid 19 de los cuales 186 fueron negativos, 8 positivos y 21 se encuentran en estudio.

Se han recuperado 5 personas del COVID 19 en nuestro departamento, destacan desde la Dirección Departamental de Salud.

Dicha dirección exhorta a continuar con todas las medidas de prevención delineadas desde el MSP:

– Asiduo lavado de manos con agua y jabón o alcohol en gel como alternativa

– No tocarse la cara (boca, nariz, ojos) con las manos sin lavar

– No compartir utensilios de uso personal como vasos, platos, cubiertos

– No compartir el mate

– Toser o estornudar tapándose la boca con el antebrazo o con un pañuelo

descartable que se desechará inmediatamente.

– Mantener una distancia de 1.5mts. (metro y medio) de las demás personas