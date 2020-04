PUBLICIDAD PUBLICIDAD

El presidente Luis Lacalle Pou consideró que las renuncias de más de 30 cargos de confianza en ASSE fueron inoportunas, por el momento sanitario que atraviesa el país.

Para el presidente “no le corresponde analizar las causas -pero- obviamente tengo mi opinión”, afirmó

“Mi rol es analizar las consecuencias prácticas que puede generar este tipo de situación, sin hacer un juicio de valor, no nos parece oportuno”, adelantó, descartando intencionalidad política en la renuncia masiva.

“Son momentos de fuerte tensión en lo que hace a la sanidad nacional, no quiero juzgar la actitud, pero no me parece oportuno en el momento que estamos viviendo”, comentó.