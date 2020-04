El nuevo director de la región Oeste, Fernando Silva, duró poco en el cargo. El integrante de Cabildo Abierto había asumido el lunes la dirección pero ya para este miércoles había renunciado al cargo luego de que su nombre generara polémica en la interna del organismo, publicó El Observador

Es que Silva había escrito en redes sociales que en “apenas una semana” Cabildo Abierto había logrado abastecer a salud pública de insumos “de los cuales ni había stock”. También dijo que “luego de pasada la tormenta” se mostrarían los números de ASSE “y allí pagará quién tenga que pagar por la dilapidación de los recursos de todos los orientales durante tanto tiempo”.

Los renunciantes de la Región Oeste cuestionaron en su nota las “declaraciones públicas” de Silva, quien sería por unas horas Director de esta región, anexaron comentarios del jerarca en su cuenta de Facebook (anteriores a que asumiera el cargo), en las que el flamante jerarca despotrica contra la anterior gestión.

Un antecedente de redes sociales

La Dra. Gladys Torres, una de las firmantes que cuestionó ahora dicha actitud de Silva, tuvo una incursión similar, por lo menos en lo político.

En su cuenta de Facebook, en agosto de 2019, la jerarca realizó declaraciones político-partidarias sembrando dudas si ganaba la oposición, acontecimiento que terminó en el Parlamento con el pedido que la Directora del Hospital Artigas de Carmelo no hiciera política, del propio Diputado Martín Lema.

El hecho no tuvo consecuencias administrativas en la jerarca y se dijo que por publicarlas en una cuenta personal no cometía irregularidad alguna.

Qué dijo la Directora del Hospital Artigas

La Doctora Torres publicó “a mi…no me vengan a decir..por donde puede venir el “recorte”…porque yo…ya lo se…en Salud…ya lo se…Por eso apuesto hoy mas que nunca…Y si me calle hasta ahora, es porque fui..cuidadosa…Pero ya no mas….No quiero que nuestros usuarios pierdan nada de lo que han logrado en 15 años de Gobierno del FA..Vamos por el 4to!,” arengó la jerarca pública de ASSE Carmelo, en aquella ocasión.

Mientras que en las palabras de la Directora del Hospital Artigas se desprenden claramente dudas de la capacidad de gobernar que podría tener la oposición, la firmante de la renuncia a su cargo manifiesta ahora junto a sus colegas que las declaraciones de Silva son “un absoluto desprecio por la tarea que durante tanto tiempo y con tanta responsabilidad y dedicación llevaron a cabo.”

