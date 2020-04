PUBLICIDAD PUBLICIDAD

“Ante inquietud de varios medios de prensa respecto a la diferencia en 1 caso recuperado entre los comunicados de la DDS COLONIA y el SINAE, creimos conveniente esperar hasta la emisión de un nuevo comunicado por el SINAE en la noche de hoy para realizar la aclaración,” posteó en su cuenta de Facebook el Director Adjunto de la dirección departamental de Salud Dr. Ramón Barbot.

“Para la aparición de nuevos casos así como de nuevos recuperados u otros datos de interés puede existir diferencias dado como ya se ha explicado anteriormente los resultados llegan primero al Prestador Público o Privado (encargado por su referente de informar al paciente), luego al MSP en Montevideo y luego es visualizado por la DDS en el Sistema.”

Según el Director Adjunto “esto depende también de la “hora de corte” tomada para emitir los comunicados.

Ante esta situación hemos implementado medidas correctivas desde la DDS COLONIA, pese a lo cual puede suceder algún caso aislado que en las horas siguientes se corrige.”

“En este caso en particular he realizado una ronda telefónica comunicándome con los 3 pacientes que persistían como positivos obteniendo el siguiente resultado:

1 paciente con Test – reciente . (Recuperado)

1 paciente con Test pendiente (en estudio)

1 paciente sin alta médica por cuadro respiratorio leve no COVID en curso.

Por tanto serían 2 pacientes en curso y 6 recuperados del total de 8 positivos en su momento.

Transmitimos tranquilidad a la población de que firmemente los datos Oficiales son fieles a la realidad de los pacientes hisopados por sus médicos tratantes de acuerdo a los protocolos existentes,” explica el jerarca.