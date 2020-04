PUBLICIDAD PUBLICIDAD

La Dirección Departamental de Salud salió a corregir la información brindada ayer en el Comunicado Diario, en el sentido que los casos recuperados hasta la fecha son 6 y los casos aún en curso siguen siendo 2.

“El motivo de dicha corrección corresponde a que si bien la paciente ha cumplido el aislamiento en forma correcta y no ha presentado síntomas durante toda la evolución, el test de control realizado persiste positivo al día de la fecha. Es valido también puntualizar que la citada paciente no ha abandonado su domicilio desde antes del inicio de los sintomas, por lo cual no genera riesgo de contagio a la población,” explicaron

Al día de hoy se han realizado un total de 316 Test COVID 19 en el departamento de Colonia , de los cuales 285 fueron negativos, 9 positivos y 22 se encuentran en proceso. (1 de los casos confirmados tuvo un segundo test positivo)

Del total de 8 casos positivos confirmados en el departamento de Colonia, actualmente 2 personas se encuentran cursando la enfermedad y 6 se han recuperado.