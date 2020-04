El economista uruguayo Ignacio Munyo, director del Centro de Economía Grant Thornton de la Escuela de Negocios de la Universidad de Montevideo (UM), aseguró este miércoles que los costos generados por el coronavirus COVID-19 no deben pagarse con impuestos, sino con deuda.

“Cualquier propuesta de aumentar impuestos va totalmente a contramano y es contraproducente para una recuperación de la economía”, apuntó el experto durante un encuentro virtual, organizado por la Cámara Oficial Española de Comercio, Industria y Navegación de Uruguay (Camacoes).

Por esto, Munyo coincidió con la decisión del presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, quien el 8 de abril, al ser consultado por un posible aumento de impuestos al capital, respondió: “Hoy gravar el capital es amputar la posibilidad de los que van a hacer fuerza en la salida de la crisis; por eso no lo vamos a hacer”

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

Munyo señaló que una subida de los tributos podría generar consecuencias negativas “en materia de inversión”, algo que, desde su punto de vista, Uruguay no puede permitirse.

“El país después del coronavirus va a tener que procesar reformas estructurales para mejorar la competitividad a través de la inversión extranjera y doméstica y recién ahí se va a poder pensar en una recuperación genuina con crecimiento y desarrollo económico”, dijo.

Por otra parte, Munyo señaló que el país vive “una emergencia sanitaria”, cuyos costos son altos.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

“Se está cuidando la salud de todos los uruguayos más allá de los infectados o no infectados, es de todos. Es un costo muy grande que estamos pagando en confinar a toda la sociedad, en salud pública, para que se minimicen los efectos sanitarios afectados por el coronavirus”, señaló.

En tal sentido, reafirmó que los gastos se deben pagar “con deuda” y explicó que, en este momento, Uruguay “tiene una oportunidad de obtener financiamiento relativamente barato, siempre que mantenga la condición de grado inversor, de economía confiable y de buen pagador”.

“Uruguay puede acceder a los mercados a tasas menores al 5 % a largo plazo en los mercados internacionales, eso es muy importante”, apostilló el economista, quien resaltó que “la estabilidad social y política del país es un tesoro único de toda la región”.

Por otra parte, Munyo habló sobre la “crítica” situación que atraviesa Argentina, donde opinó que “no se ve luz en el horizonte”.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

“A Argentina no le queda otra que financiarse con emisión monetaria, no tiene deuda posible, solo tiene emisión monetaria y, por lo tanto, tiene que recurrir a la maquinita para poder financiar el gasto creciente y creciente del Gobierno y no hay forma de que pueda recuperar el acceso en el corto plazo”, subrayó.

Finalmente, subrayó que Uruguay debe mirar “de costado” la crisis en Argentina, porque lo que pasa allí y en Brasil tiene “coletazos” para la pequeña nación sudamericana. (EFE)