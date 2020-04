PUBLICIDAD PUBLICIDAD

El Dr. Carlos Moreira y el Diputado Dr. Mario Colman mantuvieron una extensa reunión con el Ministro de Turismo Germán Cardoso sobre diversos temas vinculados al turismo que involucran al departamento de Colonia.

La situación laboral, el cierre de más de 80 hoteles, el sector gastronómico, entre otros asuntos.

El Dr. Colman explicó a Carmelo Portal que se planteó una línea de crédito especiales para el sector. Se presentó un estudio sobre el sistema de tarifas de los hoteles.

Abordaron los seguros de las agencias de viaje, de las inmobiliarias, los transportes y una posible exoneración de la patente. El diputado Colman explicó que este último tema no contó con el voto afirmativo de la Intendencia de Montevideo, en el Congreso de Intendentes por lo que no se pudo ejecutar.

“En mayo vence el plazo para que las agencias de viajes renueven sus garantías de funcionamiento, lo que supone la recontratación de seguros, pagos de primas, etc., especialmente cuando esos seguros no van a estar asegurando a ningún turista porque no hay nadie viajando. Debería entonces el Ministerio disponer la suspensión de la exigencia, la postergación de la necesidad de renovación a partir del cese de la emergencia sanitaria (o abrir un período ventana) y que la próxima contratación no sea anual, sino por el período que va desde que la contraten hasta mayo 2021,” precisó Colman.

“Lo mismo le va a pasar a las inmobiliarias en septiembre y a las arrendadoras de vehículos sin chofer en octubre.

Es ridículo hacerles gastar en esas garantías cuando no están operando y, en consecuencia, es imposible asumir esos costos,” precisó el representante.

“En segundo lugar, debería el Ministerio abrir un período especial para la regularización de la situación registral de prestadores de servicios a los que se le hubiere vencido la inscripción. Hay montones de hoteles, campings, inmobiliarias, etc., que por no haber cumplido con alguna disposición se encuentran clausurados.

Por ejemplo, los hoteles pueden inscribirse provisoriamente por hasta tres años, pero después deben inscribirse en forma definitiva para lo que tienen que agregar habilitación de bomberos, de la intendencia,, ec., etc., etc., Imagináte lo que es hoy para un establecimiento cerrado conseguir gestor, escribano, habilitación, inspección, pagar, pagar pagar. Pues bien, Ministerio: prorrogá el plazo para que puedan luego de salir de la emergencia, regularizar la inscripción,” comentó el Diputado.

También Moreira y Colmaron manifestaron la necesidad de formar entre intendencias asociaciones vinculantes del sector. “Cámara uruguaya de turismo, etc. y Ministerio, se podría buscar una forma de facilitar para el sector alguna parte de los fondos que habrían sido destinados a promoción turística en el exterior y que, por razones obvias, no se usaron. Esas entidades podrían determinar en conjunto el grado de necesidad de los sectores de operadores, nivel de ayuda posible, etc., etc.