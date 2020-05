Share on Twitter

La expansión con los caracteres de una pandemia del virus SARS COV-2, responsable de la

enfermedad COVID-19, ha impactado en las sociedades de todos los países afectados, a lo cual no

ha escapado nuestra sociedad. Además de los esperables cambios en el sistema de salud

preparando su respuesta, las repercusiones de la epidemia han tenido consecuencias directas sobre

múltiples aspectos del comportamiento humano.

Como hechos positivos que podemos señalar para nuestro país y lo que ha sido nuestra experiencia

hasta este momento (no podemos predecir con certeza que ésta vaya a ser nuestra realidad los

próximos meses) el distanciamiento social que la población adoptó desde el inicio, ha contribuido

indudablemente al control epidemiológico de la infección, a una protección de la población en su

conjunto y del propio sistema de salud, que hasta el momento no se ha visto desafiado a responder

a una exigencia asistencial masiva, como ha sucedido en otros países, donde se constituyó una

verdadera situación de desastre: las demandas asistenciales superaron ampliamente las

posibilidades del sistema sanitario. También, y como consecuencia de este distanciamiento social,

se ha podido controlar en términos de mortalidad, con una cifra total de fallecidos que no alcanza

las 15 personas a la fecha en que escribo estas líneas, luego de casi un mes y medio de declarada la

situación de alarma sanitaria.

Todo esto se ha logrado, es imperioso señalarlo, con un costo económico gigantesco, con miles de

personas sin trabajo, pasando penurias en el marco de la incertidumbre que significa para todos no

saber cuándo será el momento en que podamos decir “volvemos a la normalidad”, con el impacto

psicológico que además conlleva.

Dicho en otros términos, nosotros, los uruguayos, hemos sido capaces de mantener hasta el

momento una curva bastante plana de expansión del virus, evitando su ascenso exponencial que

pondría rápidamente en jaque al sistema de salud y su capacidad de respuesta.

Este escenario se ha reiterado más o menos así, con las correspondientes variantes inherentes a las

peculiaridades de cada sociedad, en todos los países que han podido mantener bajo control la

expansión de la pandemia.

Llegados a este punto, podríamos preguntarnos: ¿cuáles son los factores que han llevado a una

respuesta masiva y disciplinada de la sociedad, más o menos sostenida en el tiempo -al menos hasta

ahora- acatando el distanciamiento social y las otras medidas implementadas, a pesar de las

penurias que hemos señalado? ¿Todo puede explicarse por efecto del miedo frente a una agresión

nueva y desconocida?

¿Es el impacto de la abrumadora información a nivel mundial que se ha desplegado en un planeta

más interconectado que nunca, con redes sociales que permiten la conexión instantánea entre

personas de diferentes continentes?

Al menos para nuestro país, al cual conocemos, hay aspectos de esta respuesta que por lo menos

deberían sorprendernos, si los confrontamos con lo que es nuestra reacción, como sociedad, frente

a otros determinantes de muerte y sufrimiento con los que podemos convivir indolentemente de

manera cotidiana. Y cuando hablamos de “respuesta”, en este momento no nos estamos refiriendo

exclusivamente a la respuesta de la ciudadanía que veníamos analizando, sino que tomamos esta

palabra en su sentido más amplio, comprendiendo en la misma la respuesta política, la respuesta

de los medios masivos de comunicación y de todos los estamentos que hacen al país.

Porque sin la menor intención de minimizar una enfermedad que se ha difundido como una

pandemia, así reconocida y declarada por la Organización Mundial de la Salud, con alta

contagiosidad (cifra actualmente cercana a los 3 millones de infectados confirmados en el mundo)

y que ha determinado que más de 200.000 personas hayan fallecido, con una letalidad que varía del

1 al 10% (diferencias según países, grupos etarios, etc), no cabe duda que su impacto en términos

de morbilidad y mortalidad es ostensiblemente menor si lo comparamos con otros determinantes

de muerte y discapacidad, como la siniestralidad vial.

En nuestro país la tasa de mortalidad por siniestros de tránsito es de 12 personas/100.000

habitantes, con departamentos -como Cerro Largo- que superaron en 2019 el 23/100.000 (cifras

oficiales de la UNASEV)

Tan solo en la última semana de turismo (4 al 12 de abril de 2020) hubo 324 uruguayos lesionados

en las rutas y calles de nuestro país; de ellos, 42 graves y 7 fallecidos. Cinco de los 7 fallecidos eran

menores de 40 años. Y esto, en el mejor de los escenarios: en pleno aislamiento social, con la

campaña “quédate en casa” contribuyendo a alcanzar cifras muy por debajo del mismo periodo del

año pasado.

Precisamente, el año 2019 cerró con la menor cifra de uruguayos fallecidos por siniestralidad vial

de los últimos años: 422. Sin embargo, eso es más de una persona muerta por día.

¿Se imaginan la repercusión a todo nivel (político, social, en los medios, etc.) que presenciaríamos

si tuviéramos más de un fallecido por día por causa del SARS COV-2?

Al parecer hemos aprendido a convivir con un “virus” distinto, que ataca a nuestra población de

manera insidiosa, que mata preferencialmente a gente joven, menores de 40 años, que enferma a

miles por año: 25.114 afectados el año pasado -69/día-, 3050 de ellos graves.

Pero al parecer, nada de esto termina por conmovernos. Y en este plural nos incluyo a todos como

uruguayos: desde la ciudadanía a la dirigencia política; ninguno de nosotros se ha adherido a un

cambio de comportamiento siquiera comparable al que hemos llevado adelante -por la causa que

sea- frente a esta nueva pandemia; ningún sector político ha demostrado un nivel de preocupación

y alarma sobre la siniestralidad vial como causa de discapacidad y muerte, siquiera comparable al

que sí ha determinado el SARS COV-2.

Ese es uno de nuestros desafíos como sociedad: comprender y asumir que estamos inmersos en

otra epidemia en el seno de la pandemia. En una epidemia frente a la cual, por cotidiana, por

habitual, no parecemos estar dispuestos a adoptar las urgentes medidas que permitan revertirla.

Una epidemia que lesiona y mata a muchos más uruguayos y uruguayas, en su mayoría jóvenes, y

cuyo costo en términos económicos, sociales y de sufrimiento, no parece que termináramos de

reconocer.

Ese es el desafío, una vez más, para el movimiento MAYO AMARILLO!

Dr. Fernando Machado, FACS

Prof. Director del Departamento de Emergencia

Hospital de Clínicas – Facultad de Medicina de la UdelaR