“Una vez más, el gobierno realiza actividades a espalda de los Representantes Nacionales del departamento, al menos lo hace de espalda al Diputado electo por la ciudadanía en representación del Frente Amplio,” publica en su cuenta de Facebook el Diputado Nicolas Viera.

“Lo preocupante no es que la persona del Diputado no haya sido invitada, sino que se ignora institucionalmente a un representante de la ciudadanía.

Siempre está presente el Diputado del Partido Nacional, con quien me une absoluto respeto y vínculo excelente, sabiendo además, que Mario Colman nada tiene que ver con las invitaciones puntuales (cuando lo debió hacer, lo hizo, y fui invitado a una reunión con el Ministro Larrañaga).

Y no es un hecho aislado,” denuncia Viera.

“Hace unas semanas autoridades del MIDES y la Intendencia visitaron los Barracones de Carmelo y sólo invitaron al diputado oficialista. Visitó el departamento el Subsecretario del MIDES Armando Castaigdebat y no llegó invitación a nuestro despacho,” denuncia.

“El Intendente Moreira visitó la obra de la Plaza de Toros y se “olvidaron” de invitar al Diputado del Frente Amplio. Ahora parece que vino el Director del INR y la misma situación… Solo fue invitado el diputado oficialista.

Antes vinieron la Subsecretaría del MEC Ana Ribeiro y el Presidente del CODICEN Robert Silva, y se dio el mismo escenario…”, cuestiona el diputado frenteamplista.

“Sin embargo recuerdo la actitud del gobierno del Frente Amplio. María de Lima (PN), Alcaldesa de Nueva Helvecia fue invitada por el Ministro Rossi y cortó la cinta en la inauguración del puente sobre el arroyo Riachuelo. El año pasado, junto a la Diputada Nibia Reisch (PC) nos reunimos con el Ministro Jorge Basso y con el Directorio de ASSE,” argumenta el representante.

“Cada gobierno puede actuar como le parezca, cada decisión política puede tomarse como quieren a los que le toca gobernar… Pero después no pueden llamar al diálogo y al país nuevo, al que nos convoca el Presidente de la República en cada momento que tiene oportunidad. Quizás sea la nueva normalidad; podrán no quererme, puede que no les guste mi cara pero lo único cierto es que están ninguneando a la ciudadanía que con su voto nos puso en la tarea institucional,” finaliza el diputado.