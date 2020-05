PUBLICIDAD PUBLICIDAD

Jenifer Cherro la nueva directora general del consejo de secundaria dijo que tendrá que tomar determinaciones de urgencia que las autoridades salientes no tomaron para atender a más de un 20% de los estudiantes de educación media que no se han conectado a través de las plataformas virtuales desde la suspensión de clases por la emergencia sanitaria.

“Están todas las resoluciones para tomar, esa es la realidad. A mí me entregan las llaves ahora pero no hay ninguna resolución tomada, y debería haberse tomado. El mensaje a las familias es que por favor ayuden a sus hijos a que se conecten si pueden, y si no que se acerquen al centro educativo para hacer saber cuál es la realidad que tienen y ver cómo podemos ayudarlos”, dijo Jenifer Cherro, en conferencia de prensa.

Aseguró que estudian estrategias para poder ofrecer conexión en aquellos hogares que no la tengan y que en breve se procederá a evaluar en coordinación con el Sinae la posibilidad de reinicio de cursos de forma gradual y en centros de estudios con menor cantidad de estudiantes. Una de sus prioridades para esta gestión disminuir la deserción estudiantil agravada ahora por la pandemia, publica Telemundo.

“El asunto es ver cuánto nos va a costar esto en términos de desvinculación. Seguramente desde el centro educativo vamos a tener que trabajar sobre esa franja que está en riesgo de desvincularse del sistema”, agregó Cherro en Canal 12.