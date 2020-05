PUBLICIDAD PUBLICIDAD

“El Diputado Mario Colman criticó, en las últimas horas, la colocación de un cartel con reivindicaciones que se colocó en un liceo del departamento. Lo asoció a “atropellar la laicidad de la educación”, así comienza la publicación que subió esta tarde el Diputado Nicolas Viera (FA) y que la concluye en una invitación al debate.

“Creo, sinceramente, que es una cortina de humo para no discutir sobre lo importante.

Esos carteles están puestos desde hace meses en varios centros de educación secundaria. “Casualmente” y justo cuando se comienza a debatir la Ley de Urgente Consideración en el Parlamento, se critica una medida reivindicativa sindical. Pero se critica la forma, nada se dice sobre el contenido,” advierte el diputado.

“¿No será más importante debatir como sociedad sobre todos los recortes y atrasos que trae aparejada la LUC en materia de educación?

Me gustaría abrir el debate, intercambiar sobre lo serio y responsable que debiera ser la discusión del contenido.

No obstante eso, coincido con Colman en que “el diálogo es el camino”, por eso cuando desde FENAPES me llamaron para conversar e intercambiar, estuve; fui el único legislador que acudió a la cita, porque estoy convencido que los cambios y los avances se logran en clave de intercambio de ideas, no discutiendo si un cartel corresponde o no corresponde,” señala.

Viera define algunas bases sobre el concepto laicidad explicando que “dista mucho del concepto que esgrime el Diputado Colman. Aquello de que laicidad significa no hablar de religión, de fútbol ni de política en las aulas, para mi y los científicos de la educación es una idea absolutamente perimida.”

“La LAICIDAD nada tiene que ver con la expresión sindical de un colectivo (ni aprobar ni desaprobar).

Discutamos todo, intercambiemos sobre todo, responsablemente, en base a ideas y a contenidos serios.

Con mucho gusto me dispongo a debatir o intercambiar sobre todos estos temas, cuando sea y donde sea,” concluye.