Con motivo de la comparecencia del Ministerio de Relaciones Exteriores a la Comisión de Asuntos Internacionales de la Cámara de Representantes, el Diputado coloniense Nicolás Viera, le transmitió al Canciller Ernesto Talvi varios temas nacionales y departamentales.

Viera comenzó diciendo que “entendemos que la prioridad es la política del gobierno uruguayo como conductor del Estado en cuanto a la pandemia que está atravesando todo el mundo”.

“En las palabras del canciller y de todo el ministerio se ha reflejado el trabajo realizado, y lo felicitamos. Además, me sumo al reconocimiento a la Cancillería” continuó Viera.

Según el legislador, “la política exterior del Estado uruguayo ha sido de un lineamiento histórico importante, reconocido a nivel mundial y que ha permanecido en el tiempo, trascendiendo a los gobiernos que han estado al frente. Más allá de que, obviamente, hay posicionamientos políticos”.

TURISMO Y LÁCTEOS

Sobre los temas del departamento Viera le transmitió a Talvi su preocupación principalmente sobre el turismo: “Usted conocen la economía de nuestros departamentos. Colonia se ha visto fuertemente afectada por la caída del turismo prácticamente a cero: hoteles, posadas, restaurantes, guías turísticas y trabajadores independientes cerraron y sus fuentes laborales se vieron afectadas. Aproximadamente, ochocientos cincuenta trabajadores del departamento se encuentran en seguro de paro.

El turismo y la lechería son los principales sectores del departamento de Colonia y, por tanto, fue uno de los primeros en caer con esta crisis. Sabemos que por la dinámica del sector, una vez que se abran las fronteras del mundo, va a ser uno de los primeros en reponerse.

Pensando en el día después, quisiera conocer qué plantea el Ministerio de Relaciones Exteriores sobre esta situación. Seguramente, junto con el Ministerio de Turismo habrán pensado, por ejemplo, cuál será la posible oferta turística y la inserción del país en este rubro. Además, se debe considerar que los departamentos del litoral tienen como principal mercado el público argentino”.

POLITICAS DE FRONTERAS

Por otro lado, el legislador frenteamplista buscó conocer la opinión del gobierno “sobre la política de frontera, debido al vínculo de las comunidades fronterizas. Quisiera conocer algunos detalles respecto a la hidrovía, que tiene su kilómetro 0 en el Puerto de Nueva Palmira, a la vista de la situación compleja que ha supuesto esta pandemia en la movilidad de ese puerto”.

En temas internacionales, el diputado interrogó al Canciller sobre un tema que lo “desvela” según dijo; “Desde que asumió en el Ministerio, prácticamente no lo he escuchado hablar de China. China es nuestro principal socio comercial, por lo que supone como país y como bloque geopolítico. Me gustaría saber qué está haciendo el Ministerio de Relaciones Exteriores en ese sentido, qué prevé en materia de acuerdos y de negociaciones multilaterales con ese país, y cómo piensa potenciar ese mercado que para mí es central”.

CHINA y EEUU

Finalmente, el canciller fue consultado sobre “cómo es la relación de Uruguay con Estados Unidos, considerando que hay un planteo de ese país para generar acuerdos comerciales con el nuestro. Además, ¿cuál es la postura del gobierno en cuanto a la salida de las negociaciones de Argentina del Mercosur, por el TLC que estaba planteado?”.

El Ministro Ernesto Talvi, junto a un grupo de 15 personas integrantes del gabinete ministerial comparecieron ante la comisión de Asuntos Internacionales de la Cámara de Diputados para dar cuenta sobre el accionar de la cartera de Estado en estos primeros meses de gobierno.

El tiempo no alcanzó para desarrollar todas las respuestas por lo que habrá otra instancia de trabajo donde el Ministerio responderá las preguntas planteadas por los legisladores.