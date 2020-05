PUBLICIDAD PUBLICIDAD

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

La temperatura cayó por debajo de cero hoy también , por lo menos en Melo donde llegó a -0,5º . Estos son los mínimos de este viernes;

Melo: -0.5 ° C

Florida: 1.0 ° C

Roca: 2.2 ° C

Trinidad: 2.5 ° C

Treinta y Tres: 2.9 ° C

San José: 3.0 ° C

Mercedes: 3, 0 ° C

Artigas: 3.2 ° C

Durazno: 3.9 ° C

Salto: 4.4 ° C

Paysandú: 4.9 ° C

Rivera: 5.0 ° C

Montevideo – Melilla 5.2 ° C

Joven: 5, 3 ° C

Montevideo – Prado 6.4 ° C

Colonia: 7.4 ° C

Punta del Este: 8.8 ° C